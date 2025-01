​La rutina secreta de Pedro Ruiz para mantenerse joven a los 77 años que impresiona a Cristina López Schlichting

Pedro Ruiz, un nombre que ha dejado huella en el mundo artístico español desde hace más de cinco décadas, es mucho más que actor, escritor y humorista. Su trayectoria está marcada por la versatilidad, pero también por su lado más humano y comprometido. Este 16 de enero, el Ateneo de Madrid acogerá 'Mi vida es una anécdota' un espectáculo muy especial: un evento solidario para apoyar a las bandas de música de Paiporta, que se han visto gravemente afectadas por la última DANA.

Al conocer de cerca esta situación, Pedro Ruiz decidió poner su talento al servicio de una causa que considera esencial. "La música es el alma de esta tierra, y estas bandas son el corazón que la mantiene viva", señala. Por ello, el evento en el Ateneo de Valencia será un homenaje tanto a los músicos como a la comunidad que los respalda. Una noche en la que el humor, la reflexión y la solidaridad irán de la mano.

Pedro Ruiz ayudará a Valencia y a Paiporta este 16 de enero

"LA VIDA FUNCIONA ASÍ Y ES MEJOR SABERLO PRONTO

"Esto no va de mí, va de ellos", explica Pedro Ruiz, quien estará acompañado por los representantes de las bandas para entregar directamente los fondos recaudados. Con casi todas las entradas ya vendidas, la velada será un acto de solidaridad en toda regla. Además, para quienes no puedan asistir, se ha habilitado una fila cero donde cualquiera puede contribuir.

Pedro Ruiz nació en una familia humilde, hijo de un chófer y una comerciante, y desde joven demostró un espíritu inquieto y creativo. A los 14 años, escribió su primera obra de teatro y organizaba festivales en su barrio. Su madre, una mujer autodidacta que leía obras como Los Miserables con apenas 9 años, fue una gran influencia para él. "Me enseñó que la libertad no te la da nadie, la decides tú", recordó emocionado.

Pedro Ruiz ha tenido una vida profesional muy variada

Junto a Cristina, recordó anécdotas de su carrera, como cuando dirigió Estudio Estadio con solo 24 años. “Aprendí rápido que cuando estás en la cima, te llegan jamones, y cuando no, apenas una botella de vino. La vida funciona así. Es mejor saberlo pronto”, reflexionó. Para él, la clave de su trayectoria ha sido mantener los pies en la tierra y no perder de vista lo esencial. “En este mundo corrompido, intento ser fiel a lo que mi madre me enseñó: ayudar, aunque sea en cosas pequeñas”, concluyó.

EL SECRETO DE PEDRO RUIZ PARA MANTENERSE JOVEN CON 77 AÑOS

Una de las cosas que más sorprendió a Cristina López Schlichting en esta entrevista fue lo que reveló Pedro Ruiz sobre su salud. A sus 77 años, hay un truco que Pedro mantiene todos los días y que ayuda mucho a mantenerse joven. "Todos los días me baño en una piscina helada", reveló, dejando asombrada a Cristina López Schlichting. Esta rutina diaria no solo es un símbolo de disciplina, sino también un reflejo de su filosofía de vida: cuidar el cuerpo como el bien más preciado. "La gran fortuna que tenemos es la salud. Desde los 10 años decidí no fumar, no beber y mantener un estilo de vida saludable", explicó Ruiz.

Pedro Ruiz sigue con una salud envidiable a sus 77 años

Incluso durante Filomena, cuando las temperaturas alcanzaron mínimos históricos, el artista trató de no faltar a su baño helado diario. "Hubo cinco días en que no pude hacerlo porque la piscina era todo hielo, y todavía no he podido traspasar el hielo", comentó con humor. Este hábito, que para muchos sería un desafío imposible, es una de las claves de su vitalidad. "En la vida hay que tener más planes que años", aseguró, dejando claro que su enfoque en el bienestar y la creatividad sigue marcando su día a día.

Y es que Pedro Ruiz, quien presume de no haber fumado, bebido alcohol ni consumido drogas, considera que la verdadera riqueza es la salud. "El hombre más rico del mundo pagaría por la salud que tengo a mi edad, y como no se la vendo, soy más rico que él", comenta entre risas. De hecho, reconoce no consumir vino, sino solo Coca Cola, naranjada y agua. Una rutina que puede sonar a ser estricta, pero que mantiene de vida, y de iniciativas, a Pedro Ruiz. Hasta que el cuerpo aguante.