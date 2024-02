La respuesta de Carmen Lomana a Paz Padilla por sus comentarios: "Haz humor inteligente, anda"

Los comentarios de Paz Padilla no han sentado bien a Carmen Lomana, como ha dejado claro en el Fin de Semana de Cristina López Schlichting. La humorista ha ofrecido una de sus charlas motivacionales en Marbella, bajo el título "Mentes expertas", en las que ha tenido tiempo para lanzar comentarios en todo de humor contra Lomana.

"Me la encontré en el AVE y yo la miraba y pensaba 'como se pierda y entre en el Museo de Cera van a tardar 3 días en encontrarla", dijo Padilla en la conferencia. Además, tuvo comentarios sobre las orejas de la socialité. "Le llegan a Carmen al cuello, parecen dos filetes empanaos", además de imitar su tono de voz.

"Estoy rodeada de Cármenes, lo estamos viendo en la tele, parece que las han hecho a martillo y cincel, todas iguales, todas rubias, los labios que son dos frankfurts (salchichas) y la edad entre 20 y 70 años. Hay que saber envejecer", añadió Padilla. Unos comentarios con los que la socialité fue contundente.

La respuesta de Carmen Lomana: "Qué poca elegancia"

Con Cristina López Schlichting, Lomana quiso mostrar su sorpresa ante estos comentarios, ya que no entiende a qué viene todo esto. "Me caía fenomenal, hasta que le pagan 16.000 euros en Marbella por una charla de autocoach, se pone a escurrir y luego dice esas cosas... ¿A qué hora me voy a operar, si estoy siempre detrás de la gente? Me haré algún retoque, como todo el mundo. Pero cómo puede hablar así una mujer", señaló en Fin de Semana.

Otro comentario que no le gustó es uno en el que Padilla dijo que Lomana "se había estirado tanto que tenía el pubis en la cara", que también le molestó. "Hay gente de Marbella que ha ido y que está indignada, está muy quemada con que diga estas cosas", añadió la socialité.

"Cobra para hacer esto de autoayuda y dice esto. Y también de Preysler, que le dijo que cuando iba a tener un hijo, tenía que pensar de quién era. Lo de Padilla es una falta de respeto, de educación... si quieres hacer humor, hazlo inteligente. Se lo he dicho a ella, me ha pedido disculpas... yo la perdono, pero que se deje de esto", añadió Carmen Lomana al respecto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Estoy orgullosa de mi edad": Carmen Lomana no se esconde

También quiso incidir en que ella no cree que Paz Padilla sea una mala persona. "Se cree graciosa, pero no puedes hacer gracia hacer humor dejando mal a las mujeres. Esto no es autoayuda. Paz, ojalá envejezcas como yo", dijo la socialité, unos comentarios con los que estaba de acuerdo Cristina López Schlichting. "Ojalá envejezca como tú...", respondió.

Por último, recordó Carmen Lomana su historial de operaciones. "Solo me operé una vez, de los párpados, hace 15 años. Además, estoy orgullosa de mi edad", concluyó. Una polémica que a mucha gente no le ha gustado, y a la que Carmen Lomana ha querido salir para defenderse.