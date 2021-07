Recibo de la luz: el ventilador es 50 veces más barato que el aire acondicionado

Con la llegada del verano, aparece el dilema de qué sistema es mejor para ventilar la casa y mantenerla a una temperatura adecuada. Hay gente que utiliza siempre el aire acondicionado, otros que van tirando con un ventilador y otros que van alternando en función de la sensación térmica que tienen y de las facturas que tienen que pagar.





Esto último es lo que realmente preocupa al sector más amplio de la población, y para aclarar todas las dudas, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, ha estado en Fin de Semana con Cristina. Entre otros aspectos, ha contestado en primer lugar a la pregunta de qué sistema gasta más energía: “Clarísimamente es mas caro el aire acondicionado, un ventilador puesto durante todo el mes permanentemente te sube la factura 10 céntimos mientras que el precio del aire acondicionado el 50 veces mayor”.





Sobre el tema de las tarifas, Jorge Morales de Labra ha dicho que no hay un criterio fijado: “Es un problema mas complejo porque depende de la tarifa de cada uno. En España sigue habiendo una tarifa fijada, pero un 60% de la población no la tiene. Es una verdadera jungla, hay veces que hay un precio fijo, otras veces por periodos, las actualizaciones de precios es una jungla, hay mucha variedad. El otro 40% está en la tarifa oficial y traslada al consumidor los costes que hay. Sale mucho mas barato poner el aire acondicionado en las horas valle”.





Sobre el sistema de los pingüinos, ha asegurado que no es una opción para nada descartable: “Yo diría que es una tercera opción o incluso una segunda, el ventilador no enfría, mueve el aire, pero nuestro cuerpo cuando nota viento tiene una sensación térmica que te da mas fresco. El aire acondicionado enfría el aire a costa de calentar el de fuera. Estos pingüinos son sistemas de aire acondicionado, lo que ocurre es que la maquina interior y exterior están juntos, tienen un tubo que echan el aire caliente por fuera. Es una solución intermedia y recomendable cuando no se pueden hacer obras en la casa, pero hay que saber que, para recibir el mismo frío, gasta más electricidad”.





Además, a nivel de precio, Jorge Morales de Labra ha revelado que el pingüino sale mucho más rentable: “El pingüino te cuesta la mitad que un aire acondicionado convencional, yo recomiendo siempre que se pueda lo segundo. Evaporan ese agua y enfrían, sacan un poquito de calor del ambiente, es un sistema diferente que no es tan eficiente como el aire acondicionado”.





Y ante el eterno dilema sobre la temperatura ideal a la que poner el aire, el director de Próxima Energía ha dado la cifra exacta: “Yo diría que es casi imposible llegar a un acuerdo en las familias sobre la temperatura adecuada. Se han hecho muchos estudios y se ensaya con mucha gente. Las temperaturas que se han considerado han sido donde hay un menor número de gente descontenta, pero 25 grados es la adecuada. A esa temperatura y con la ropa adecuada, no se debe pasar calor”.