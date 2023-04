La razón por la que nunca le has visto la cara a esta escritora y la historia que tiene detrás: "Peligroso"

De ella sabemos mucho y, sin embargo, cuando ahondamos algo más en su vida, nos da la sensación que sabemos poco. Por lo pronto, ha escrito dos libros que han funcionado a las mil maravillas en ventas: El cielo de tus días y La dama y la muerte. Sabemos que, desde 2020, se ha postulado como una de las escritoras de nuestra literatura que más llama la atención por sus tramas y, también, porque no conocemos mucho de ella. Su nombre, eso sí, es lo único que conocemos: Greta Alonso. Aunque, tenemos que contarte, que se trata de un alias.

Y es que desde que publicó su primera obra, dejó muy claro que su nombre era un pseudónimo y que, en ningún momento, se planteaba enseñar su cara o mostrar algo de ella que revelase, aunque fuese mínimamente, su identidad. Pero, ¿en qué momento decidió eso? Y, sobre todo, ¿qué es lo que le llevó a ocultarse siendo escritora?





Pues es ella misma, la porpia Greta Alonso nos lo explica. Y es que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana de COPE, eso sí, de forma teléfonica, confirmándonos lo que ya era a un secreto a voces. "Hago entrevistas teléfonicas porque son las únicas que puedo hacer, para mí, es un parapeto, una seguridad" explicaba.

Y tenemos mucho que agradecer de que fuese nuestra llamada la que ha decidido atender. Pero sí, no hemos podido reprimirnos y, aparte de preguntarle sobre su última obra y la inspiración para hacerla, que también tiene tela que cortar, teníamos que hacerle un interrogatorio acerca de su identidad. A ver si se deja ver.

El motivo por el que nunca muestra su cara

La habrás visto en Instagram y en otras redes sociales, y lo poco que conoces de Greta Alonso, es que le gusta mucho usar gorros. Sí, solo muestra su espalda, y apenas conocemos su voz. "Solo sabían mi verdadera identidad 9 personas, pero con el paso del tiempo, no he podido evitar contárselo a más personas" expresaba.

"Cada vez más gente conoce mi identidad, y para mí eso es peligroso. Preferiría mantener mi identidad oculta, cuanto más tiempo mejor" nos contaba. Y es que para ella el anonimato es el refugio que necesita para escribir con libertad, porque no podía imaginarse tener que ir constantemente a firmas de libros, a giras, o a enfrentarse con muchas personas. "Todo eso lo evito, hago alguna entrevista telefónica y eso es una seguridad. He tenido algunos problemas de ansiedad" explicaba.

Eso sí, dice que a veces se hace "duro y pesado" y que le gustaría estar más en contacto con sus lectores, algo que hace por redes sociales, pero que en muchas ocasiones se le queda corto.

Que sepas, que entre todos sus lectores, solo una de ellas logró reconocerlas. Fue una librera y, entre los muchos libros que se llevaba de su tienda Greta Alonso, compró el suyo propio. Entonces, la librera le dijo que, por la forma que llevaba el pelo, tenía la seguridad de que su identidad era la de una de las autoras de los libros. "Lo tuve que admitir" contesta entre risas.

Y, ¿qué hay de su nombre? Pues, por lo pronto, le encantó aquello de la "sonoridad" que tenía. Alonso es porque le pareció un apellido muy común y bonito, y Greta...Greta tiene el origen en ese nombre que le hubiera encantado poner a su madre si hubiera tenido otra hija, porque "se quedó con la espinita".

Bonito homenaje que le hace ahora. Con pesudónimo y sin una cara visible, no hay duda de que ella es quién es en realidad: "no soy un personaje, me muestro tal y como soy" sentenciaba.