La razón por la que no debes tomar pastillas de vitamina D: "Lo dicen los estudios"

La vitamina D es, curiosamente, una de las más "solicitadas" por la gente. Y es que este compuesto de colecalciferol y ergocalciferol está relacionada, muchas veces, con la felicidad y bienestar del ser humano. Varios estudios demuestran que desempeña un papel importante en la regulación del estado de ánimo y que puede servir para prevenir o combatir la depresión.

Sin embargo, la función principal que realiza la vitamina D es la ósea. Y es que es clave para la salud de nuestros huesos, y a que los índices de calcio sean los correctos para el organismo. Debido a sus múltiples beneficios, mucha gente intenta asegurarse de que sus niveles son óptimos. Aunque, curiosamente, no lo son tanto.

Y es que el 40% de la población menor de 65 años y cerca del 80% de la mayor en España tiene déficit de vitamina D, según los estudios. Es por ello que muchos tiran de suplementos para paliar este problema. Pero no es ni mucho menos lo correcto, tal y como explica la doctora Cristina Carbonell, médico de atención primaria y miembro del grupo del aparato locomotor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, a Cristina López Schlichting en Fin de Semana.





El déficit de vitamina D en España que tanto se nota

La doctora analiza muchos de los grandes beneficios de la vitamina D, y además, habla de la función tan curiosa que tiene, que hace que parezca otro tipo de recurso de nuestro cuerpo. "La vitamina D no es una vitamina, sino un conjunto hormonal. Interviene en la regulación de múltiples funciones en el organismo. El papel que tiene es mantener el equilibrio de minerales en los huesos, pero también existen receptores de vitamina D en múltiples organismos. No es una vitamina al uso, ya que normalmente vienen del exterior. Viene sintetizada en el propio organismo, por lo que se comporta más como una hormona", explica Cristina Carbonell.

Sobre todo, y que no se olvide, la principal función que tiene es el de cuidar nuestros huesos: "El papel es el de mantener el calcio adecuado en los huesos. Cuando hay un déficit de vitamina D, tenemos más riesgo de osteoporosis o alguna enfermedad del metabolismo óseo. Hay un déficit de calcio porque se saca de los huesos".

Además, también quiso quitarle drama a la estadística de que los españoles tienen un gran déficit de vitamina D. "Tenemos niveles bajos de vitamina D en España. La principal fuente es la síntesis cutánea que representa el 80% de la vitamina D que se recibe. Estamos en el paralelo 92, a la altura de Nueva York y demás. Depende de la época del año, de la hora del día, de las nubes, la contaminación... tenemos numerosos factores que pueden influir en nuestra síntesis de la vitamina D", señala la doctora a Cristina López Schlichting.

Por qué no tomar suplementos de vitamina D: "Solo si tienes factores de riesgo"

A la doctora también se le pregunta sobre los tan consumidos suplementos de vitamina D, que se pueden encontrar fácilmente en farmacias y demás. Para Cristina Carbonell, es importante no consumir estos suplementos excepto que se presenten síntomas asociados a su déficit. Sobre todo, en el caso de los huesos.

"Tener niveles bajos de vitamina D en pacientes asintomáticos y sin factor de riesgo no parece demostrado. En el momento actual, la revisión dice que no es bueno tomar vitamina D si no tienen factores de riesgo. La síntesis cutánea es mucho mejor en la población joven que en la anciana. Cuando envejecemos, nuestra piel tiene más problemas para absorberla. O cuando la gente va cubierta. La vitamina D debe de ser natural", explica la doctora. Por lo tanto, es importante que estemos expuestos al sol lo máximo posible", señaló la doctora a Cristina López Schlichting.