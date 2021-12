“El rastreo que se hace de ti en internet va a cambiar en 2023 y seguirá siendo un arma de doble filo”

En unos dos años la publicidad digital va a tener que hacer frente a grandes cambios debido a decisiones de Google. Y si en Fin de Semana con Cristina hablamos de tecnología es obligado consultar a Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, quien explica lo que son las ‘cookies’: “Es un archivo resultado de la comunicación que hace el servidor de la web en la que estás con otras empresas para rastrear tu actividad como internauta. Así cuando vuelves a entrar se puede personalizar la experiencia con anuncios para ti”.

Google es ahora el más famoso de los motoroes de búsqueda, pero “había más motores hace unos años, lo que pasa es que Google dio con el algoritmo más perfecto, y tanto ha triunfado que vale más en bolsa que todo el PIB del estado español. Son auténticos monopolios y ha conseguido el negocio a base de cookies y de publicidad, pero esto es la moneda de dos caras: la privacidad es importante y han tenido muchas polémicas sobre hasta qué punto es ético este seguimiento”.

Stella explica que “en 2020 anunciaron que iban a dejar de usar las cookies de terceros, es decir, que las empresas de terceros no iban a funcionar más. Lo van a reemplazar por otro sistema que hará otro análisis”. ¿Qué ocurre si rechazo todas las ‘cookies’ al entrar en una web? “Algunas no te dejan ni navegar en ella”, asegura la experta, “pero puedes poner las imprescindibles para navegar”. Por ello es importante saber que, cuando las borras, “desparecen las que hay en ese momento, no significa que los servidores las borren sino que tú no las cedes más, evitas que siga creciendo, pero con el cambio en 2023 va a haber muchas repercusiones”, termina la experta.