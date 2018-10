La rabia de un vecino por las fiestas que se organizan junto a la cárcel donde está Junqueras

En la localidad de Sant Joan de Vilatotorrada, cercano a Lledoners donde se encuentra encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, asisten desde hace algunos días a una manifestación del independentismo que va mucho más allá de lo que podríamos pensar.

Resulta que por las noches se organizan manifestaciones de muchas personas junto a la cárcel para mostrar su apoyo a los presos independentistas. Así nos lo cuenta en ‘Fin de Semana’ un vecino, José María García, quien nos describe que “van con luces, linternas, lazos, altavoces… para dar las buenas noches y como hemos escuchado les contestan”. No solo ocurre por las no ches, sino que se está convirtiendo en costumbre y se hace por las mañanas.

Además, sigue relatando José María, que “hace unos días también se organizó una tractorada para protestar por la situación que viven sus líderes”.

Para esta situación “es una vergüenza, y me da mucha pena porque hay mucha gente que no quiere hablar porque tiene miedo” y denuncia esta situación inaguantable ante “un Gobierno que se ha vendido a los del PNV, a los comunistas, a los de Cataluña, y así no llegamos a ningún sitio”.

Para este jubilado transportista “el país se está hundiendo literalmente” y señala que “el Gobierno, sea el que sea en cada momento, no hace nada por los españoles y menos por los españoles que trabajan en Cataluña”.