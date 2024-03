El problema de la 'hipocondria moral' con la transexualidad: "Se atiende al sentimiento, no a la salud"

La ley trans ya lleva más de un año en vigor en España. En concreto, esta nueva legislación se aprobó el 16 de febrero de 2023 en el Congreso de los Diputados, y fue a partir del 2 de marzo en el que esta nueva ley pasó a entrar en vigor. Lo hizo con 191 votos a favor (los de PSOE, Podemos, ERC, PNV, Bildu y más grupos) y 150 en contra, con cierta división entre el feminismo transexcluyente y parte del PSOE.

Una nueva normativa que, sobre todo, buscaba dar más libertad a las personas trans a la hora de tomar su decisión con el género, autorizando una autodeterminación de género y prohibiendo las terapias de conversión en todo el territorio nacional.

Sin embargo, han existido muchas voces críticas con este asunto, como el periodista Quico Alsedo, del diario EL MUNDO, que estuvo con Cristina López Schlichting en el Fin de Semana de COPE para hablar de un problema muy serio que existe con esta ley: la llamada 'hipocondria moral' que existe en el sector sanitario al respecto de esto.

Audio



"Hay miedo a ser tránsfobo": Quico Alsedo explica qué ocurre con la ley trans

El periodista utiliza un término sacado del libro 'Nadie nace en un cuerpo equivocaco', de José Errasti: la 'tránsfobobia', el miedo a ser tránsfobo. "Estamos en una época de un puritanismo moral muy fuerte. Estar en la norma de lo políticamente incorrecto. El miedo a ser tránsfobos. Para ello, llevamos la despatologización de la sexualidad muchísimo más lejos de lo que debería de estar", señala.

Básicamente, Alsedo critica, en Fin de Semana, que se mezcle lo ideológico con algo tan serio con la salud. Esto hace que haya muchos profesionales de la sanidad que no puedan hacer su trabajo como deberían. "En el siglo XXI, hay profesionales que no pueden hacer su trabajo, se interponen criterios ideológicos. En la aprobación de la ley trans no hubo ni un solo científico. Nadie. Fue meramente político, porque había que liberar a los transexuales, algo muy importante. Pero no a costa hacer creer a otras personas que son trans, cuando no lo son. Caso de adolescentes", explica Quico.

Sobre ello, Cristina López Schlichting recupera el testimonio de Francisco, el padre de un joven trans que se suicidó. La presentadora de Fin de Semana criticó el silencio injusto que existe muchas veces sobre este tema. "La transexualidad se está convirtiendo en un dogma. El mundo de lo trans es un mundo del que no está permitido hablar pero del que había que hablar, porque se mezcla la transexualidad con una serie de cosas culturales y de moda que convierte esta transición en algo peligroso", añade Schlichting.

El padre, Franscisco, relató lo siguiente en Fin de Semana: "No se hace caso al problema de Juan, a lo único que se atiende es al sentimiento que él mostraba. Él quería ser este tipo de mujer, cosa que luego vio que era imposible. Luego se le cayeron los pilares de la felicidad que él buscaba".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El testimonio que rescata Schlichting sobre los médicos: "No quieren hablar"

Al respecto de este asunto, Cristina López Schlichting recuerda un testimonio de un médico anónimo. "Cuando acabó la entrevista, me dijo que sufría mucho en su labor, porque de psiquiatría le venían muchos derivados. Y dijo: "Cuando les amputo los genitales no puedo dormir". No lo quería contar públicamente por el miedo que existe al respecto", explicó la comunicadora.

?Conoce los efectos secundarios de los bloqueadores de la pubertad permitidos por la Ley Trans a menores



??@pilargmuniz charla de sus consecuencias,en 'Mediodía COPE', con Luisa González, vicepresidenta del @Icomem_Oficial



https://t.co/QoUbG0tBAt — COPE (@COPE) March 18, 2024

De hecho, Quico Alsedo explica uno de los grandes problemas entre los jóvenes: la ensoñación con ser quien quieras ser. Por ello, usa el testimonio de Eric, una persona que transicionó con 28 años con un historial previo de trastornos. "En un momento ve una salida carismática en cambiar de sexo, cree que encuentra su oasis. Esa gasolina conceptual es muy potente, decir que eres quién puede ser. Puede ser bueno con unos conceptos saludables, pero con unos trastornos, hay un problema con la ley para los científicos", explica el periodista.