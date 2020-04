¿Por qué España no contactó con la Cámara de Comercio en China cuando compró los test fallidos?

El Gobierno de España reconoció la pasada semana que al menos 50.000 de los test comprado a una empresa China para detectar casos de coronavirus eran defectuosos, mientras que terminó devolviendo 659.000. Un asunto que levantó polémica tras las declaraciones del propio gobierno chino que explicaba que nuestro país había comprado estas pruebas a una empresa que no contaba con los certificados oficiales de provisión para este tipo de material. Una compra en la que el director general de Henkuai, Carlos Sentís, no se explica por qué no contactaron con la Cámara de Comercio en España.

Henkuai es la principal consultora de relaciones y comunicaciones entre España y China, y lleva más de 10 años asesorando a empresas que quieren invertir en el país asiático. Su director general explica en Fin de Semana de COPE que la Cámara de Comercio Española en China ha ofrecido ayuda y no ha sido convocada para hacer esta compra. “Lo que no se entiende es que se compren productos no certificados cuando todo el mundo que ha comprado algo sabe que tiene que comprobar el proveedor”, subraya el analista a Cristina López Schlichting.

El director general de Henkuai, Carlos Sentís / FB

“SE HA COMPRADO A UNA EMPRESA CON PROBLEMAS”

Y es que el director de Henkuai destaca que España no utilizó bien los mecanismos a manos del Estado: “se ha comprado a una empresa que, al hacer algo de análisis, se ha visto que tiene problemas económicos, financieros y de haber cometido todo tipo de irregularidades”.

“Cualquiera que sabe algo de comercio internacional sabe que puede haber problemas. Sabemos que Turquía se ha quedado con parte del cargamento. Si sabes que hay dificultad de abastecimiento, que si haces las cosas con prisas puedes tener problemas, tienes que tener mucho más cuidado con estas gestiones”, concluye sobre los test fallidos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, este jueves en el Congreso / EFE

“SE VIO EN TELEVISIÓN Y NO SE HIZO NADA”

Y es que el caso de la pandemia del coronavirus pudo verse desde España durante semanas antes de que llegara a Europa y el nivel de preocupación no se elevó hasta que llegó a Italia, algo que lamenta Sentís en COPE: “Desde el principio del problema hemos visto como el gobierno chino movilizó a todos los médicos del país, movilizó al ejército, construyó hospitales, sufrió muchas bajas, los médicos en primera línea estaban siendo infectados, tenían problemas de mascarillas siendo el país que más fabricaba del mundo”.

“Estuvimos durante un mes y medio viendo esto en las noticias todos los días. Puedo entender que haya animadversión hacia tus competidores, y otra cosa es que no entendamos que, si han tomado esas medidas y han tomado ese sacrificio de tener el país en cuarentena, es porque el país era grave”, explica.