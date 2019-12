Petra Navarro: "'Los labios del diablo' son moda, no estética normal"

En Fin de Semana con Cristina hemos comentado la peligros moda estética que llega de Rusia. El labio superior tiene dos piquitos, ahora con métodos artificiales se consigue un efecto corona que llama mucho la atención, pero tiene sus riesgos.

Para ello hemos hablado con Petra Navarro, directora médica en INSTIMED, quien reconoce conocerla: “Las he oído, la de ahora viene de Rusia, y la del loctite es muy peligrosa porque estamos usando un pegamento duradero y estamos pegándolo hacia la parte superior, de tal manera que el labio superior va hacia a la raíz de la nariz. No solo conseguimos una no adecuada anatomía y oclusión de la boca, también exponemos la mucosa húmeda a la sequedad y podemos tener llagas y otros efectos secundarios de problemática médica. Y no es estético”.

Sobre 'los labios del diablo' ha explicado que “se están ahora perfilando y tienen dos composiciones. Una es cambiar la anatomía del labio: a través de rellenos que no sean permanentes, modificamos el contorno labial y, además, se hace ahora maquillar la zona de piel próxima al labio o bien con maquillajes que se puedan quitar por la noche o con permanentes que es como tatuarse esa zona”.

La doctora Navarro reconoce que se lo han pedido ya varias veces: “Sí, gente joven. Son modas de gente joven, de niñas entre los 18 y los 20 años. Se ha puesto de moda y la gente quiere moda, no quiere estética normal. El retoque de labios se está extendiendo y la gente se toca más porque sabemos que con la edad lo vamos perdiendo. Queremos un labio jugoso y más juvenil”. En todo caso, recuerda, “la cara nunca es simétrica y a veces podemos corregir cosas, pero siempre debemos hacerlo desde los puntos de vista estético y anatómico, no podemos poner bocas grandes a personas que no las tienen ni las han tenido y con su cara no pega”.

Por cierto que esto no solo lo piden las mujeres, la directora médica reconoce que “los hombres también lo están pidiendo y ahora con la moda de los barbas la boca se queda más oculta y buscan ponerse labio superior”.