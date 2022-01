Pepe Domingo Castaño, en Fin de Semana: "Lo más importante en la vida es cumplir sueños"

Pepe Domingo Castaño ha pasado en la mañana de este domingo por los micrófonos del Fin de Semana de la Cadena COPE para presentar su nuevo libro: 'Hasta que se me acaben las palabras'. El locutor de Tiempo de Juego ha desvelado todos los secretos de su publicación a Cristina López Schlichting cuya recaudación ira destinada íntegramente a Caritas y a la Fundación Aesleme.

Se trata de unas memorias divididas, según cuenta, en tres partes: "La primera desde que salgo del convento y me retrotraigo a la infancia y la juventud, la segunda que arranca cuando llegó a Madrid y la tercera que son mi vida y sentimientos. La primera la escribi porque tenía impulsos, las otras recordando todo lo que había hecho. Pensé 'hay que contar todo. Tu vida, tus sueños… tienes que contar lo que te costó conseguir todo''".

Desvela cómo surgió el libro y que todo comenzó hace mucho tiempo: "Lo escribí hace quince años por necesidad vital. Me entró una crisis cuando empiezas a ver que por detrás hay más que por delante. Escribí a una velocidad enorme y cuando acabé pensé esto no vale nada, a quién le va a interesar y lo dejé morir. En una entrevista de radio me preguntaron que por qué no lo publicaba y respondí que era muy malo… Me escribió un señor desde La Coruña para que se lo enviara, lo hice y me llamó a los tres días y me dijo 'tengo en las manos un best-seller, pero faltan dos partes'…"

Pepe Domingo Castaño, un hombre que ha cumplido sus sueños

Recuerda en la entrevista como ha tenido la suerte de cumplir todo lo que se ha ido proponiendo en la vida: "Cuando estaba en Padrón escuchaba mucho la radio, para mi la radio es mi vida y soñaba con hacer el Gran Musical porque escuchaba a Tomás Martín Blanco hacerlo. Mira por donde voy a Madrid, pasan los años y un día presento el Gran Musical. En el 75 en pleno Gran Musical me dan un Ondas. Fue un sueño cumplido", rememora.





El primer paso para ello fue su entrada en el mundo de las ondas en Radio Santiago. Algo que según Pepe Domingo fue como "una película". "Le ha pasado a mucha gente que siempre hay una primera vez, una primera prueba. Yo cometí el error de arriesgar demasiado para obligarme a mi mismo a que si salía mal siguiera en ese mundo. Pedí la baja en la empresa antes de hacer la primera prueba porque estaba seguro de que la iba a ganar y la gané".

"Lo más importante en la vida es cumplir sueños: cumpli el primero que era entrar en la radio, hacer el Gran Musical, conocer a Joaquín Prat, hacer Carrusel Deportivo, grabar un disco, hacer televisión y acabar en la radio hasta que se me acaben las palabras, que no me echen que me vaya yo…", asegura.

Tere, su novia eterna

"Lo tengo todo", afirma, para pasar a hablar de Tere a la que define como su "novia eterna" y asegura que ha vuelto "a enamorarse de ella". "El otro día presentando el libro con Isabel Diaz Ayuso tenía a mi mujer enfrente y pensé que guapa es, que maravilla de mujer y yo a veces no le hago caso… Ese día me enamoré de ella y se lo dije, me he vuelto a enamorar de ti…". "Nunca se me va a borrar de la mente esa noche, fue el comienzo de lo mejor de mi vida", cuenta sobre cómo la conoció.

"Cuando entró Tere dije esta es la mujer de mi vida. La vi y yo estaba buscando una mujer a poder ser gallega, rubia, con una cara que contagiara feminidad y ternura y pensé que era la imagen perfecta de la mujer que estaba buscando. Se lo dije a mis amigos y al final fue la mujer de mi vida", rememora.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carrera musical

Recuerda que a su madre le encantaba cantar y "era feliz" cuando lo hacía. "Tenía una voz maravillosa, yo no tengo buena voz, pero oído si tengo. A mi siempre me gustó cantar, estuve hasta en el coro", afirma sobre sus comienzos en la música. "Joaquín también grabó una canción al igual que otros locutores, pero ninguno logró triunfar como cantante siendo locutor y yo eso lo tenía grabado. Pensé si grabo una canción tiene que ser número 1 y hasta que no la encontré no lo hice. Y fue neninha".





Desembarco en la Cadena COPE

En 2010 se produjo su llegada a la Cadena COPE, aunque confiesa que "en principio no tenía pensado venir". "Habíamos hablado un año antes con COPE y le dijimos que no. Queríamos trabajar en una empresa que nos dejara hacer la burradas que hacíamos en Carrusel Deportivo: Desechamos a Punto Radio porque no tenía cobertura y a Onda Cero porque solo quería a cinco o seis personas y eramos un equipo de unas cincuenta personas. Al final acabamos en COPE, sin Rafael Pérez Del Puerto no estaríamos aquí", contesta.

"Yo dije a COPE no voy porque creo que no está en un momento que nos venga bien y alguno me contesto pues vamos a cambiarla con el deporte… pero yo pensaba que nos iban a decir lo que teníamos que decir... y no sabes el cambio brutal que experimentamos al llegar. Llevamos ilusión a aquella Cadena COPE que estaba deseando levantarse. Fue maravilloso cómo nos trataron, el cariño que nos dieron. Desde aquel día 27 de agosto en COPE todo es felicidad y no he visto por la radio ni un obispo", bromea para asegurar que "lo que soy en la vida, esas semillas las plantaron los frailes", mientras recuerda su etapa de estudiante en un convento en la que comenzó a experimentar con la radio.

¿Qué hubiera sido de Pepe Domingo sin la radio?

"Sin la radio hubiera habido dos opciones, quedarme en Padrón y trabajar en el departamento de contabilidad de la empresa en la que estaba hasta llegar a ser jefe y luego mis escarceos con aquellos grupos musicales con los que cantaba, hubiera sido eso… o hubiera sido animador de orquesta que me hubiera encantado", asegura.

Además desvela que siempre tuvo cierto complejo de narigudo y por eso lleva gafas: "Mi padre tenía una nariz enorme como toda mi familia paterna. Yo desde pequeño me miraba al espejo y lo pensaba. Un día me lo dijo una chica que tenía una nariz muy grande y pensé como puedo paliar este defecto pues poniéndome gafas…"