Paco Arango, director de cine: “El hospital es el sitio más alegre del mundo”

Paco Arango tiene un contacto extremadamente cercano con los niños con cáncer: está con ellos en los hospitales haciendo una gigantesca labor de voluntariado. Por eso no tiene reparos en afirmar que está “detrás de la cortina haciendo cosas importantes. Tengo una familia majísima, he cumplido sueños y me duele que haya gente con mala suerte”. Puede sonar sorprendente, pero a Arango no le preocupan tanto los niños con cáncer como sus padres: “Para ellos es aún más duro porque los niños lo asumen en nada y son muy felices, pero para sus padres es dificilísimo”

Sobre su película 'Los Rodríguez y el más allá' asegura que es “una gran comedia familiar con la que todos se van a reír mucho, sobre todo los padres. Y además es benéfica, estás ayudando a un niño con cáncer, que todo el mundo la vea”. En cuanto a su pasión por hacer cine, reconoce que “le encanta”: “Tengo la suerte de poder usarlo como herramienta de comunicación. Me llamaron loco pero va genial, espero hacer más películas”.

Volviendo a los niños con cáncer, el cineasta afirma que su ONG Aladina “está muy involucrada en el 20 % de los niños con cáncer que no se cura. Tengo mucha fe y creo que son ángeles. He visto milagros de verdad. En todo caso debo reconocer que lo mío no es fe, son vivencias”. Incluso recuerda un hecho que le marcó: “Un padre cuyo hijo se fue, estaba fatal y temíamos que hiciera una locura con su vida pero pasaron cosas extraordinarias que le dieron mensajes de que su hijo estaba bien y hoy es una persona absolutamente feliz”.

“El hospital es el lugar más alegre del mundo, aunque pueda sorprender lo que digo. Si alguien quiere ver gente extraordinaria, que venga conmigo”, asevera Arango.