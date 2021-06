Nuria Espert: “Tengo 85 años y me ha dado tiempo a vivir varias vidas, pero no soy nostálgica”

Suena El Verano, de Vivaldi. El genio de la música supo enredar el bramido de las estaciones en las cuerdas de los instrumentos. Nota a nota van resbalando por los dedos evocaciones de la tormenta de aquel verano, de la hoguera de aquel otoño, de la helada de aquel invierno, del canto del cuco de aquella primavera... Esta música lleva la melodía de un año dentro.

Pero raramente se nos alumbra con las palabras que se cree que el propio Vivaldi dejó escritas en forma de poema para describir lo que quería contarnos con su música. Y ahora tenemos el privilegio de poder escucharlas en una de esas voces que misteriosamente nacen de la misma fuente donde brota la música, donde abrasa el hielo, donde se consume la hoguera, donde aprende el cuco su canción. La voz inigualable de la actriz Nuria Espert: “Me agrada muchísimo participar en esta obra. Siento que estos textos añaden a la música algo especial. Estoy convencida de que la lectura añade conexión con el público. Son palabras sencillas, pero que vienen de la boca de un gran artista, Vivaldi”.

En 'Fin de Semana', ha hablado sobre el parón que tuvo que hacer debido a un accidente doméstico: “Ha sido un parón fructífero. Fue forzoso, pero al mismo tiempo, me dio la oportunidad de pensar, de no inquietarme”, y también sobre su vida y experiencia: “Tengo 85 años y me ha dado tiempo a vivir varias vidas. Pero no soy nostálgica y voy recordando constantemente cómo se ha ido construyendo mi vida”.

En definitiva, una vida llena de arte y mucho aprendizaje.