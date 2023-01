Nina revela la conversación que tuvo con Noemí Galera sobre el próximo 'Operación Triunfo': "¿Para cuándo?"

Este domingo, Anna María Agustí Flores, conocida artísticamente como Nina, ha sido entrevistada en 'Fin de Semana' de COPE. La artista es una reconocida cantante, ya sea por el éxito de sus canciones, por su participación en musicales o por su paso por 'Operación Triunfo'.

Comenzó su carrera en los 80 y cuenta con una amplia discografía:'Una mujer como yo' (1990).'Rompe el tiempo' (1991), 'Comenzar con OT' (1995), 'Corre, corre Diva' (1998), 'Espai pel somni' (2000), 'Stephen Sondheim' (2001), 'Quan somniïs fes-ho amb mi' (2002), '20 anys i una nit' (2005), 'B.S.O. Mamma mia! El Musical' (2005), 'Bàsic' (2007), 'A prop del mar' (2011) y 'Llegendes del cinema' (2013).

También destaca por sus trabajos en musicales como 'Las cuatro cartas' (1990),'Cabaret' (1992), 'Casem-nos una mica' (1993), 'T'odio amor meu-Te odio amor mío' (1995), 'Company' (1997), 'Pierrot Lunaire' (1998), 'Corre, corre Diva' (1998), 'Espai pel somni' (1999), 'Programa Sondheim' (2000) y entre 2004 y 2010 protagoniza la versión española del musical 'Mamma mia!'. Sin olvidar sus apariciones televisivas en programas como Un, dos, tres... responda otra vez, (1987) o Mania, (2007) en TV3, y su gran trabajo como representante en Eurovisión 1989.

A pesar de ello, siempre será recordada también por su etapa como directora de 'Operación Triunfo', aunque también participó como jurado en la edición de 2020. “Fue una experiencia, personal, profesional, humana... Que no creo que pueda volverse a repetir en mi vida. Es de esas experiencias que uno tiene la suerte de vivir, que pasa una sola vez en la vida o ninguna. Casi te diría que ninguna porque es como una Lotería vivir eso”, recuerda sobre su etapa en La Academia.

"Hace poco hablé con Noemí Galera"



“Desde la conciencia, ese programa fue una ventana para mostrar la parte más artesanal de nuestro oficio y ese discursillo en el que les pego una especie de bronca, solo da cuenta de que en este oficio nada cae del cielo y que, si quires dedicarte a esto, lo único que tienes que hacer es trabajar y trabajar. A eso, a los 20 años, a ellos les cotaba un poco entenderlo. Con lo cual, era un mantra que había que ir repiriendo semana a semana”, reflexiona al respecto.

Asimismo, señala la importancia que tiene para ella el himno de la primera edición de 'OT', 'A tu lado': “Es importante porque era la primera vez que se componía un tema y se daba una difusión a un tema compuesto por los concursantes. A mí me parecía importante y me lo sigue pareciendo. Hace poco hablé con Noemí Galera y le decía '¿Para cuando un OT en el que los temas que canten sean compuestos por los concursantes?'”.

“En ese momento, yo llamé a Toni Cruz y le pregunté si él estaba viendo lo que yo, me dijo que sí y le pedí que les diese una oportunidad. Él dijo que este tema no iba a tener recorrido, pero yo sabía que sí. Era su tema y de composición propia. El día que fuimos al estudio y lo terminaron de grabar, creo que no he llorado más en mi vida. Porque es importante. Era su autoría, era su tema. Además, contaban su historia, lo que habían vivido allí dentrol. Desde luego, es una canción muy especial para mí”, recuerda sobre el momento de la grabación.