Nacho Abad revela que pasó en 2014 en la cárcel de Puerto III en Cádiz que explica el caso destapado ahora

El periodista de sucesos, Nacho Abad, explica este sábado en Fin de Semana que en la prisión Puerto III de Cádiz se ha descubierto una trama de corrupción en la que se vendían permisos e, incluso, el tercer grado. Se trata, asegura, de “uno de los escándalos más serios que hemos tenido en los últimos años en España”.

“Cuando conocí esta noticia primero me indignó y luego me provocó una honda preocupación”, confiesa en COPE el especialista en crónica negra, que confiesa que el caso le recuerda al “Chapo Guzmán y las películas de México”. Y es que todo comienza a destaparse en el 2022 por una denuncia de una madre a la que le dicen que, si quiere que su hijo salga de prisión en tercer grado, son 15.000 euros. “Graba las conversaciones en las que asegura que va a ir a Madrid a prostituirse para conseguir el dinero pero, en el último momento, decide denunciarlo”, comenta.

Imagen de archivo de la prisión Puerto III en Cádiz









La trama de la cárcel de Puerto III



La Guardia Civil de Cádiz descubre que el 29 de noviembre de 2023, Miguel Ángel Rodríguez, ex director de Puerto III, la mayor cárcel de España, le manda un mensaje a la actual directora en el que le dice: “Estamos hablando de un delito de 2017, todos los de su causa están ya en tercer grado o de permiso, hace poco murió la madre, no sé qué más puede hacer el interno para salir, mira a ver qué puedes hacer, está muy arrepentido y es de baja reincidencia, trátalo con cariño que estamos en Navidad chiquilla”. La directora no entra en el juego pero, a raíz de eso, se descubre una trama que cobra 15.000 euros por el tercer grado y 6.000 euros por cada permiso.

Por su parte, Abad explica en Fin de Semana que había narcos que podían tener reuniones dentro de prisión sin ningún tipo de vigilancia. “Lo que quiero que entienda la gente es que, cuando hay un preso en prisión, hay una junta de tratamiento con psicólogos, médicos, asistentes sociales y el propio director del centro. No hay capacidad para que todos en prisión hagan cursos de readaptación, por lo que tú coges el expediente de abajo, lo colocas el primero, lo promueves en un curso y, cuando ha cumplido los requisitos para el permiso, lo favoreces”.

Agentes de la Guardia Civil en un registro de la operación contra la corrupción en la cárcel de Puerto III









Así, en este caso ha sido detenido el ex director, el administrador actual de Puerto III y dos presos que eran los captadores de dinero dentro de los reos, y un abogado fuera de prisión. Otro de los narcos beneficiados, explica el periodista, es 'El Doro', que en su día trajo a Nicky Jam a su pueblo por un millón de euros. Estamos hablando de gente con mucho dinero con mucha capacidad de corromper.

“Luego había otra trama que se sospecha que se hacía, en la que el abogado entra a hablar con el juez y le pedía que dejara en libertad a su cliente y, al salir, les decía a los clientes que, si le daban 3.000 euros, les dejaban en libertad en una hora. Se los embolsaba sabiendo ya lo que iba a suceder”.





Qué ocurrió en 2014 en la cárcel de Cádiz



Pero si hay algo que ha llamado la atención de la directora de Fin de Semana, Cristina López Schlichting, es que, aunque se sospecha que la traama viene de 2012 a 2024, en 2014 32 de los 37 miembros del equipo de tratamiento de Puerto III denunciaron que hay funcionarios de prisiones, y acusan a la dirección directamente de dar trato de favor a algunos presos. “Y esto lo denuncia ACAIP a Instituciones Penitenciarias”, apunta Nacho Abad en COPE.

El sindicato sostenía en aquel entonces que en Puerto III recibían trato de favor algunos internos de guante blanco y mencionan a dos: un constructor de Jerez, condenado por un delito contra la Hacienda Pública; y un interno condenado en la famosa Operación Carlos. Por su parte, el psiquiatra forense y colaborador del programa, José Miguel Gaona, apuntaba que “si los técnicos estaba en contra, lo más probable es que el presidente de la junta, que suele ser el director, tiene el voto de calidad que puede revertir cualquier decisión del resto, por lo que hay que apuntar alto”.

Eso sí, “de aquello no se tomó ninguna decisión de calado”, lamenta Abad.