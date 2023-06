Nacho Abad revela lo que intentaron hacer Luis Lorenzo y su mujer con su tía Isabel "un mes antes" de morir

Ha pasado un año desde que el nombre de Luis Lorenzo estuviera en boca de todos, y no precisamente por los papeles que ha hecho en el cine y las series españolas, sino por un suceso que podría convertirse en todo un crimen que está cerca de resolverse. Y es que el actor y su mujer, Arancha Palomino, estaban acusados de estar vinculados a la muerte de la tía Isabel, tía carnal de ella. Hoy vamos conociendo más detalles del caso, como explicaba Nacho Abad, a partir de las declaraciones de la cuidadora de la anciana. Así, hemos sabido qué quiso hacer "un mes antes" la pareja, y que puedes escuchar aquí.

"Ella fallece el 28 de junio de 2021, y estas conversaciones se producen el 27 de mayo" explicaba Nacho Abad, periodista, criminólogo y colaborador habitual de Fin de Semana. Un plan que no les salió del todo bien, pues al final falló ese plan inicial, pero que podría constituirse como un móvil para lo que podría considerarse un homicidio.

El testimonio de una cuidadora que terminó horrorizada

Como nos explicaba el propio Nacho Abad, la pareja se estaba "repartiendo la herencia en vida", tanto, que el actor Luis Lorenzo hablaba por mensajes, antes de que ella muriese, con su gestor, con conversaciones en las que hablaban de dineron y le explicaba que "quería desheredar a los hermanos de la tía Isabel".

Cuando su salud empezó a flaquear y le recomendaron quedarse en el hospital, Arancha pidió el alta voluntaria porque tenían que hacer, supuestamente, un papeleo referente al padrón, pero enseguida fueron al notario a intentar cambiar la herencia, aunque el notario, al ver cómo estaba la tía Isabel, no quiso firmar nada.

Pero aquí la clave del caso está en el testimonio de la cuidadora de la tía Isabel, a la que interrogaron como testigo y que contó verdaderas historias de terror en referencia a cómo tenían a la anciana. "Se encontró que la tía Isabel estaba bien, con más sueño de lo normal, pero decía que le daban cosas para dormir" explicaba Nacho Abad.

"No había comida en la nevera, y ella le decía que no le daban de comer. La cuidadora le preparó comida y cuando Arancha se entera le monta un cirio y le prohíbe dar de comer a la tía isabel, y la cuidadora dice que estaba desnutrida" explicaba el periodista y criminólogo.

Por eso, la propia mujer, que estaba lúcida, le dijo a su cuidadora que "le habían secuestrado, que no le dejan irse, que no le lavan la ropa, no le trajeron ropa y que ella no quería estar ahí" aseguraba.

Como no podía llamar a nadie porque le quitaron el teléfono, la cuidadora decidió ofrecerle su terminal para llamar a algún familiar, pero ella no recordaba ningún número de teléfono. "Cuando Arancha se enteró de que tenía teléfono, le montó otro pollo". Y aquí es cuando llega la frase reveladora de la tía Isabel: "ella le dijo 'no sabes lo que me hacen cuando tú no estás'" sentenciaba con pena.

