Nacho Abad revela la clave del doble asesinato en un pueblo de Huelva: "No saben si va a haber más venganzas"

Desde luego, el titular es sobrecogedor. Detenido un menor de 17 años por matar de una paliza al hombre que asesinó a su padre, Nacho Abad es el experto en asuntos policiales de Fin de Semana COPE y analiza todo lo que ha acontecido a estos "dos asesinatos, primero, un hombre mata a un señor que es el padre de un menor y luego el menor mata al que ha matado".

Hay dos hombres, un señor y su sobrino, que deciden acercarse a una finca de Rociana del Condado, en Huelva, para robar. "Sobrevive uno de los dos al robo", señala, "hay un hueco en la alambrada, es una finca, es un huerto vallado donde José planta habas desde tiempos inmemoriales, se cuelan por el hueco, iban a coger unas poquitas de habas".

"Ya estaba hasta las narices y cansado de que le robasen el sudor de su frente, pues un día salió con la escopeta y les esperó a la hora que habitualmente solían ir a robarle", señala Nacho Abad, "así que Jose dispara a uno de los ladrones": "Él dijo en el juicio que disparó al cielo, pero que le dio en la cara sin querer".

Y llegó el juicio de la Audiencia Provincial de Huelva y con un jurado popular. "Él cumplió, se presentó al juicio y lo condenaron por asesinato en la pena más inferior": "El asesinato va de los 15 a los 25 años. Lo condenan a la pena más inferior, los 15, porque había un atenuante por confesión".

Pero de 15 años ha cumplido uno: "Llega y presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que resuelve que los 15 años están bien puestos, pero José sigue sin ingresar en prisión porque se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo y, como piensan que no hay riesgo de fuga, ni el fiscal ni el juez, lo dejan en libertad".

"Jose entra en una farmacia y se encuentra al hijo del que ha matado de 17 años y a la mujer", explica, "previamente a este encontronazo, la familia de etnia gitana, al sentirse profundamente decepcionada con la justicia, la hermana del muerto se lo había encontrado en una calle y le metió un guantazo que lo tumbó".

Nacho Abad deja claro que "hay dos versiones de lo que ocurre": "Una, que José, de 74 años, con dificultades de movilidad, observa que el dependiente está atendiendo a la madre y al hijo y decide sentarse en una silla para esperar su turno", revela Nacho Abad, pero la versión que ha ofrecido el menor es diferente.

El joven defiende que "cuando le preguntaron qué tal José, según se sienta, le ve, le reconoce y le dice": "Te voy a matar como maté a tu padre". "Hay una segunda versión que afirma que José se sienta en la silla y no reconoce al menor ni a la madre y se queda quieto", descubre Nacho Abad.

"Puede ser que lo haya dicho en su derecho de defensa y no haya dicho la verdad, o puede sí, que fuese una provocación", analiza Nacho Abad, "pero la cuestión es que el menor empieza a decir en voz alta": "Lo tengo que matar, lo tengo que matar, el chico se gira, va hacia donde está José y le da una patada en la cabeza".

Nacho Abad explica que "al tercer golpe ya estaba en el suelo inconsciente, perdido, y aun así le da 15 golpes más": "Me dicen del entorno de la investigación, me dice que le dio golpes casi de profesional con el antebrazo, con el codo, con la patada, se ensañó bien y dicen que muchos de ellos dirigidos a la cabeza".

Estamos hablando de, probablemente, un asesinato que tiene una pena para él, que tiene 17 años, de hasta ocho años de internamiento en un centro de régimen cerrado. "El abogado, lo que me viene a decir a mí, es que en realidad no fue una agresión, sino que fue una pelea entre un chaval de 17 años y un señor de 74", reflexiona Nacho Abad, eso no es sostenible".

"Tenemos a un pueblo ahora mismo revolucionado completamente", explica el experto en Fin de Semana COPE, "la abuela del menor ha salido a pedir disculpas públicas y a decir que lo lamenta mucho, pero hay un nivel de tensión dentro de Rociana del Condado brutal, porque no se sabe si va a haber más venganzas o no".