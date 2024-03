Nacho Abad desvela el detalle que delata a Antonio Tejado en el robo a María del Monte: "El perro"

El caso del robo de la casa de María del Monte sigue vigente. Este mismo fin de semana, se ha revelado la declaración al juez que Antonio Tejado, ingresado en prisión preventiva como principal sospechoso del robo, hizo al juez este mismo viernes, en los Juzgados de Instrucción número 16 de Sevilla. En esta declaración, que ha sido publicada en varios medios, Tejado explica sus motivos por los cuales cree que es inocente, y asegura que no tiene "nada que ver" con ninguna banda u organización criminal.

Sobre este asunto, han existido varias teorías al respecto que apuntan directamente a Antonio Tejado. En concreto, la construcción de los hechos deja entrever que el sobrino de María del Monte era plenamente consciente de la fortuna de su tía, pero sobre todo de las múltiples maneras de asaltar su casa.

De hecho, Nacho Abad ha contado, a Cristina López Schlichting en Fin de Semana, la gran incongruencia que señala, directamente, a Antonio Tejado como el culpable, y que carece de sentido en su opinión en un contexto tan traumático como un robo. Lo cuenta en el siguiente audio.

El detalle que delata a Antonio Tejado en el robo. "¿En serio?"

Muchos se preguntan si hubo intención dolosa en Antonio Tejado en relación al robo. Es decir, si los datos sobre cómo acceder a la casa de María del Monte los concedió de manera intencionada o si fue un despiste. "Algunos pueden pensar que se le fue la lengua de forma imprudente, por ejemplo bajo los efectos del alcohol", cuenta Nacho Abad.

Desde luego es una posibilidad... excepto por los indicios "potentes" que esgrime la Guardia Civil. "Horas antes del asalto, Antonio Tejado llama a Inmaculada, su pareja, para saber si están en casa. La excusa que él da es que quiere entregarles un perro que María del Monte les había dado, así podía estar en permanente contacto", explica Nacho Abad.

Además, así podía saber si estaban en casa o no. Pero no tiene sentido. "Llama por la noche, cuelga tras averiguar que ya están en casa. Después, llama al boxeador ruso. La conversación no está grabada, pero se sabe que llama en ese momento. Él respondió que cuando cuelga el teléfono y llama a su amigo, le dice que quiere preparar unos entrenamientos... pero Antonio, al día siguiente, se iba un mes de vacaciones. No tiene sentido", añade el periodista de sucesos.

La otra incongruencia de Antonio Tejado: "Él pensó..."

Pero no acaba ahí la cosa. El boxeador ruso que, en teoría, ayudó a Tejado ha asegurado que Antonio "iba pasado de copas todos los días y no se presentaba a los entrenamientos a las 8 de la mañana", según sus declaraciones. Y este dato es importante, el de que Antonio no tenía mucha disciplina en sus entrenamiento.

Por lo que dice Tejado en su declaración sobre María del Monte. "Decía que María del Monte es como su segunda madre, que la quería, la adoraba... le roban la casa con gran violencia, y él se presenta horas después allí con el perro. Y según él, se entera en ese momento del robo. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si ve que le han robado a su madre y le han agredido? Se quedaría con ella, la consolaría... él no. Se larga y no suspende sus vacaciones", cuenta, Nacho Abad.

El argumento que él esgrimía es que "había mucha gente". Se cree que dijo eso porque pensaba que las iban a matar, y no quería estar presente. Todavía faltan muchas cosas por saber, como las conversaciones pinchadas. Y ahí puede estar el jaque mate de la cuestión.