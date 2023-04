El motivo por el que tienes una empanada mental pese a dormir las ocho horas diarias: relacionado con el sol

El sueño es uno de los hábitos más importantes de nuestro día a día. Sin un buen descanso, resulta realmente complicado afrontar el día con energía y fuerzas para poder llevar a cabo todas las tareas hasta la hora de volver a irse a la cama. Pese a ello, en España una cuarta parte de la población, en torno unas doce millones de personas, confiesa que incluso durante sus días libres es incapaz de dormir las ocho horas recomendadas. Si bien no duermen las horas suficientes, en el caso de hacerlo, admiten que el sueño no es completamente reparador.

Puede parecer una tontería, pero no dormir las horas suficientes que nuestro cuerpo necesita puede causar graves problemas que afecten a nuestro sistema cardiaco, además de ansiedad o incluso sobrepeso. Es por ello que los expertos recomiendan dormir entre ocho y nueve horas. Alba García es médico general especialista en el Instituto del Sueño de Madrid y se ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana' para hablarnos de los problemas que puede ocasionar la falta de sueño, así como para darnos algunas claves para entender el porqué del cansancio generalizado pese a haber dormido bien.





Alba García ha confesado que cada vez más personas acuden "con problemas de sueño" pero son porcentajes realistas, haciendo alusión al hecho de que un cuarto de la población es incapaz de dormir ocho horas diarias, incluso los días de vacaciones. Si, por el contrario, sí somos capaces de dormir bien, pero no de descansar, "en el caso de que el sueño no sea reparador", es necesario buscar "el origen de que no lo sea".

"Si consideramos que dormimos las horas adecuadas y aun así no estamos descansados, sería necesario hacer un estudio del sueño para ver qué nos está fragmentando el sueño", ha argumentado. Ya sea cansancio o somnolencia, es importante estudiar "el porqué de ese cansancio porque hay algo durante el sueño que nos está afectando".

El motivo por el que tienes una "empanada mental" pese a dormir las ocho horas diarias



Otros de los asuntos que se han abordado durante la entrevista ha sido el concepto de "niebla mental", tal y como se le denomina normalmente, o la "empanada mental". ¿A qué se debe? ¿Por qué se produce? Lo cierto es que esto ocurre mucho en gente joven y se produce a causa de la melatonina.





"Sigue un patrón, que cada 24 horas se repite y se va regulando por la luz del sol. Si por ciertos hábitos nuestro reloj interno va retrasándose, nosotros vamos a generar esa melatonina más tarde y al levantarnos, al haber comenzado más tarde a generarla, la melatonina se sigue segregando a menos niveles y al levantarnos, al estar por encima de lo normal, es la sensación de estar en esa niebla mental". En el caso de que esto se produjera de forma generalizada, es importante ver "cuál es el motivo en caso de que sea sueño insuficiente, sueño de más o de mala calidad".

En el caso de la melatonina, habría que comenzar un proceso que consiste en adelantar ese ciclo de producción "para que así se regule".