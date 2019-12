Mónica Galán: “Las cenas en Navidad son una excelente oportunidad para conocer a tus compañeros”

¿Qué decir y cómo comportarnos para evitar que las comidas navideñas acaben como el 'rosario de la aurora'? Un tema que todos los años sale a relucir. ¿Cuántas veces hemos pensado 'tierra, trágame' ante un error garrafal delate del jefe? No podemos ver el futuro pero sí podemos hacer lo mejor posible en el presente.

Sobre todo esto han hablado en la tertulia de chicas Cristina, la Dra. Carmen Candela, la periodista Elsa González y la actriz Soledad Mallol. Además, han contado con la intervención en directo de Mónica Galán Bravo, experta en comunicación, oratoria y lenguaje no verbal, y además autora de 'Método Bravo: la herramienta definitiva para hablar en público en cinco pasos”.

Galán ha explicado, entre otras cosas, cómo llevar conversaciones y cambiar de tema si hace falta llegado el momento: “Hay que tener acopio de temas interesantes que no sean susceptibles de opiniones peliagudas y sí que puedan derivar a una conversación agradable, que sea actual pero no complicado. Proponer temas que tengas opinión clara, o dejarla clara y a ver qué opina la gente”.

La experta en comunicación ha contado que no es malo hablar de un mismo, pero mejor con un límite: “Hay que entender que la comunicación es empatía, hay que pensar qué piensa el otro. La idea es poder dar tu opinióin pero hablar de ti lo justo”.

¿Hacer bromas o reservárselas? “Son buenas”, asegura la autora del libro, “es fabuloso tener sentido del humor, pero cuidado con el contexto y el lugar. La proxémica es la distancia social y cómo se refleja en la natural. Hablan los expertos de un metro y medio alrededor de uno. Parece mucho pero si tienes a alguien a 50cm es nada, es muy íntimo”.

Vamos a una situación muy difícil: escupes sin querer sobre el traje de otra persona. En este caso “la norma esencial es que, hasta que no tragues tu bocado no hables, está bien aguantar el rato del bocado. Puedes hacer señas de que quieres hablar, pero no hables bajo ninguna circunstancia. Ten una mano con una servilleta delante. Lo mejor es poner la mano delante de la boca y esperar”.

Quizás seas tímido y te cueste relacionarte, entonces “lo mejor es tomarnos todo esto como un gimansio emocional. Espíritu de superación, ver con cuántas personas puedo conectar. Hablar sobre nosotros mismos, cuánto de fácil es conectar con el de enfrente”.

“Las cenas de empresa deben servir para conocer a los demás”, finaliza Galán: “Muchas veces en la corta distancia ves que aquel borde realmente es más majo de lo que pensabas. Es un buen momento para acercarnos y escuchar de corazón. La base de la comunicación es la escucha”.