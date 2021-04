El mensaje de un mena tras la campaña de Vox: “Es triste. Luchemos por lo que nos une, la gente fuerte ama”

Tras la polémica que ha levantado el cartel promocional de Vox en la campaña electoral de Madrid en el que comparaban el coste de un mena con la pensión de “tu abuela”, la comunicadora Cristina López Schlichting ha querido subrayar algo que la estrategia del partido de Abascal pasa por alto. “Vox no falta a la verdad en decir que son un despilfarro de recursos los centros residenciales, pero también tenemos una ley inconclusa que ni les protege ni les ayuda a salir adelante, y que no soluciona la inmigración ilegal”.

“Lo que hay que hacer es organizar mejor los recursos y generar una fuerza de trabajo que viene ilusionada a España, que tiene capacidad intelectual y física y que puede construir un futuro para una sociedad sin hijos”, concluía la presentadora de Fin de Semana. Por ello, desde el programa han querido conocer la versión de la historia de Mohamed El Marraki, de Marruecos, del Rif. Se escapó de casa, de Melilla saltó hasta Málaga, estuvo en un centro de menores, y de ahí al centro de Hortaleza de Madrid.





“Yo tampoco me imaginaría así”



“Cuando conozco a una persona y le digo que soy un mena me dice: qué fuerte, no te imaginaba así. No tienen ni idea de lo que es un mena, los que nos odian no han tratado nunca a ninguno de estos chavales, pero yo tampoco me imaginaría así cuando veo los telediarios o lo que comentan de nosotros”, aclara el joven, que actualmente vive en un piso tutelado para adultos. “No me reconozco en esos jóvenes encapuchados, retratados como delincuentes”, sentencia Mohammed.

Y es que el joven está cursando estudios en instalación automática: “Me veo con futuro en España, estoy haciendo formación en Grado Medio de FP. Estos sacando notas brutales, soy el mejor de mi clase. Estoy haciendo las cosas bien y veo un futuro en España”. “Yo siento el racismo en España. Nadie ha llegado a agredirme ni física ni verbalmente, pero sí he sentido el rechazo por ser diferente, tener que convencer a la gente de que eres buena persona, porque no te aceptan tal como eres” confiesa a los micrófonos de Fin de Semana.

Mohamed está en un piso tutelado de Cáritas para mayores. “Me está ayudando muchísimo, para seguir formándome, porque no tener un hogar mata”, asegura.





El mensaje de un mena a Vox



“A mí me gustaría mandar un mensaje a todas las personas que se creen lo que están contando sobre nosotros, desde el fondo de mi corazón”, responde Mohamed. “A mí me enseñaron y me educaron con unos valores que seguro que son los mismos que los vuestros, igual que aquellos que quieren crear división y odio”.

“Los valores que me enseñaron fue querer al prójimo como a ti mismo, incluso al diferente, el de luchar por un mundo más justo, fomentar la paz, creer en la familia y en el compromiso. Estoy convencido de que el ambiente que se respira en el Metro de Madrid invita a todo menos a defender a estos valores, es muy triste que en el SXXI veamos campañas electorales como esta. Llegaremos siendo lo que somos, seguiremos luchando por encontrar lo que nos une, y no lo que cree distancias. La gente fuerte ama, ama un montón”, concluye el mena sobre la campaña del partido de Abascal.