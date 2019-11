'Martirio': "Me encantaría hacer una exposición de peinetas"

Emocionada, Cristina asegura que cede el micro “a una artista de rompe y rasga, una amiga: Maribel Quiñones Gutiérrez que, además de cantar y actuar hace radio. Martirio”. A esto, la artista reconoce que adora la radio: “He estado tres años en ella, como ciento y pico programas, en Radio Gladis Palmera, aún están colgados los programas. Todos de música, me encanta la radio y ha sido fantástico poder hacerlos y con toda la libertad de hacer lo que quisiera”.

Ya metidos en su nuevo disco, Martirio hace memoria sobre cuándo empezó a gestarlo: “En noviembre de 2017 ya pensaba en hacerlo con Chano. La verdad es que nunca hago cosas fáciles, va todo poquito a poco”.

¿Qué han querido decir Martirio y Chano con este disco? “Reivindicar que la gente que no lo conozca, vea que hay un intérprete de la verdad, de la emoción, de la verdad del humor, con una alegría y una tristeza y una manera de cantar sin alarde, directo al corazón sin adorno ninguno pero con el paladeo de la palabra y las neuronas de alguien que se ha entregado a sentir que se ha entregado a sentir”, asegura ella.

Bola de Nieve cuidaba al máximo su repertorio y eso ha sido muy positivo para la cantante: “Es una alegría porque realmente ha cogido grandísimos estándares de la música latinoamericana de todos los países, y después la parte que él tiene el de la cultura yoruba y de la influencia de los afrocubanos... tiene un repertorio alucinante”, explica Martirio, que añade que, para elegirlo con Chano “en cuanto a las canciones: ritmo y música que pudieran trasladarse con facilidad a nuestro compás flamenco y, en el caso de Chano, flamenco jazzístico, y en el caso mío, canciones que parecen cantes, porque el bolero 'filin', que es cuando en el bolero entra la influencia del jazz, son canciones con una armonías difíciles pero muy sintéticas en cuanto a letra y se puede cantar recreando como si fuera un cante y por supuesto con la idea de que todo lo que canto no solamente en este disco sino toda mi vida son cosas que yo suscribo cosas que yo he sentido que me han pasado a mí”.

Bola de Nieve era un gran 'showman' y Martirio lo sabe, quien también se reconoce amante del teatro: “Absolutamente. Creo que soy un poco cantante actriz, por supuesto salvando las distancias con los grandes actores pero me encanta actuar lo que canto”. “En el caso de las canciones de Bola pienso que es teatro pero con guion propio”, aclara la artista: “Tú estás contando tu vida, las cosas que han pasado a ti y tú se lo estás diciendo a la gente pero tiene un trasfondo”.

¿Ha podido Martirio hablar con alguien de la familia de Bola de Nieve para este disco? “No, solamente una sobrina y fue la que me dio permiso para poder hacer este disco, pero no lo ha escuchado ella”.

La cantante reconoce que tiene una canción favorita de Bola de Nieve: “'No puedo ser feliz', me estremece, la escucho cuando necesito inspirarme. Y siento como propio lo que él dice, que le encanta el silencio en las canciones, cuando uno siente ese silencio en medio de la canción es que hay comunión con el público, hay un boomerang de energía, para eso sirve el arte”.

¿En qué género se siente más cómoda Martirio? Es clara y, a la vez, difusa: “En todos porque todos los he elegidos yo. Siempre que tenga poesía, enjundia, calidad musical... ahí estoy yo”. En tiendas, además, le ponen en copla, flamenco y en otros tantos. Algo que, reconoce ella, le gusta: “Es bonito ser inclasificable”.

Sobre el consejo que puede dar a otros artistas que están empezando o quieren empezar, Martirio lo tiene claro: “Que no busquen ser famosos. Creo que hay una generación detrás de la mía con gente preparadísima, maravillosa, que tiene ya que tomar lugar en este país. Los que vienen detrás nuestra son una persona maravillosa. Me llevan los diablos cuando escucho decir 'de mayor quiero ser famoso y estar en la tele'. Si te gusta la música y quieres vivir para la música, después puedes a lo mejor vivir de la música, tienes que abandonar toda pretensión, estudiar mucho, escuchar mucho con absoluta humildad y ver qué es lo que te mueve a ti por dentro, que generó, qué cantantes, qué guitarra, qué piano te mueve a ti por dentro y, a partir de ahí, enfocar por ese lado y buscarte tú cuál es tu propia expresión, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que más te motiva y seguir en eso y que no te cambie nadie ni el dinero ni el criterio de algún aventajado consejero de compañía, que de pronto tú no sepas por dónde vas. Sigue tu camino sigue tu intuición pregúntale a tu barriga dónde se siente bien y dónde está su orden interno mira a ver qué te pone los pelos de punta y sigue por ahí”.

A pesar de ser un gigante de la música española, un icono, Martirio no pierde la ilusión: “Tengo muchísimas ganas de las actuaciones que tenemos programadas. Venimos aquí a Madrid, si Dios quiere, el 23 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela; luego el 28 en Barcelona en el Teatro Barts, donde tocó Bola de Nieve, ¡qué ilusión me hace! Y el día 7 de diciembre en el auditorio de Palma de Mallorca”.

Martirio juró nunca cantar en vaqueros: “No por Dios. Me pongo lo mejor que tengo para cantar, me encanta la fantasía del escenario, buscar las telas en la calle Atocha y me encanta vestir mi voz”.