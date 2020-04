Marian Rojas: “El aislamiento se combate con mensajes de cariño entre nosotros”

Hay quien no puede aguantar sin salir más, las neurosis se amontonan y la gente no para de escuchar ‘que de esto salimos’, pero no terminamos de salir. Marian Rojas ha venido a comentar como conseguir estabilizarnos en nuestro confinamiento y no caer en los laberintos de nuestra propia cabeza.

“Hemos ido viviendo una serie de procesos mentales, de la histeria al drama y la adaptación, incluso una fase de hiperactivismo en el que hacíamos de todo. Ahora es una fase de hartazgo, se están juntando varios factores. Hay un factor psicológico que está haciendo que aumenten los problemas de ansiedad y de depresión, por cosas que están pasando en su entorno, por fallecidos, trabajos, ERTES y nos está afectando a nivel de salud. Gente que está empezando a generar esa ansiedad y esa tristeza, y el principal motivo está en nuestra mente” comenta la psiquiatra.

“Da la sensación de que esto no tiene fin, incluso porque en otros países esto está llegando y puede repercutir en las vacaciones, en los niños que no tienen que asistir al colegio y es una gestión de malabares para los padres. Hay un momento dado en el que ves que este es un poco y parece que no terminamos de salir de este asunto, pero es un momento en el que toca recurrir a la confianza” aduce la médico, “es momento de confiar en los políticos, en los sanitarios, aunque cueste, porque esto puede acabar con una crisis muy fuerte en la población”.

Tantos días de aislamiento pelean con nuestra cabeza, “tiene efectos a nivel psicológico” comenta Marian Rojas, “al principio, todos los colectivos de médicos del mundo, hablaban de un aislamiento que podía tener efectos negativos en la salud. Es una hormona, la oxitocina, que nos baja el cortisol, el estrés y nos ayuda a encontrarnos mejor. Se conoce que tiene que ver con todas las relaciones humanas que tiene que ver con las relaciones humanas y se activa cada vez que hay un contacto piel con piel. La oxitocina refuerza el sistema inmunológico y la forma de activarla es tocándonos, teniendo contacto piel con piel y como sustituto, tenemos que conseguir tocándonos con las palabras y los mensajes, enviándonos mensajes que nos animen” termina la experta.

Escucha la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.