María Dueñas: “Gracias a mi madre y sus memorias empecé a escribir historias”

Cada cierto tiempo, sucede que, en algún lugar, alguien intenta abrochar un botón del mundo para intentar alejarnos de la época primitiva. Una de las herramientas con las que se puede aprovechar el mundo es el libro. A través de sus páginas, facilitan un intercambio de conversaciones y secretos que hacen del mundo un lugar inevitablemente común.

Y quién abrocha esos botones es el autor, como María Dueñas, que presenta Sira, una nueva aventura de la radio en tiempos de guerra, “porque retomo los servicios extranjeros de la BBC en la radio que fueron algo legendario”.

Es un reencuentro inesperado, aunque ella quería separarse de Sira: “Me lo pedían desde el principio, porque todo fue muy abrumador. Ahora, doce años después, ha sido muy ilusionante este reencuentro” explica la escritora.

Hacerse una idea del fenómeno María Dueñas, es que, en España, una buena tirada son 3.000 ejemplares. El nuevo libro de María Dueñas ha sido medio millón. “Cuando me planteé escribir 'El Tiempo entre Costuras' no tenía claro mi protagonista, pero sí tenía una cosa en mente, y es que iba a volver la mirada hacia el mundo de mis mayores” explica María Dueñas. “Mi familia vivió en el protectorado de Marruecos, con la vida entera hecha que es con el que yo he crecido siempre. Por otro lado, era consciente de que era un tema que no se había tratado mucho” dice la escritora, en relación a la memoria que no existía en la memoria colectiva de España. “Así es como empezó todo”.

Ha contado la anécdota de cómo fue el chispazo que encendió el fuego y alimentó sus ganas de volver a escribir sobre Sira: “Sigo yendo mucho a Marruecos cuando puedo con familia y amigos. Voy el domingo por la mañana por una iglesia anglicana que tiene un cementerio con tumbas de expatriados y me gusta leer las lápidas porque tienen mucha información. Un chico me dio un librito con un obituario. Me volví con ese librito y pensé que debía volver a ese lugar como escenario para la novela. Fue el último chispazo que prendió la llama que me decidió a volver con Sira" cuenta María Dueñas.