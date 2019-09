Margarita Robles en 'Fin de Semana': “La postura de Bildu en el parlamento vasco es inaceptable”

En una semana en la que el paso de la DANA ha dejado destrozos en media España, pero particularmente en las localidades de Orihuela y los Alcázares, y en la que se ha comunicado el fallecimiento de dos nuevos pilotos de las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha sido la cara visible del efímero gobierno socialista. Y, en medio de todo ello, el fracaso de las negociaciones de Pedro Sánchez a izquierda y derecha para conformar un Ejecutivo que le permita ser investido presidente del Gobierno, cuyo fracaso aboca a elecciones el próximo 10 de noviembre.

En 'Fin de Semana' de COPE Cristina López Schlichting ha hablado con la ministra en funciones también del veto que ha propuesto la formación abertzale EH Bildu a los líderes nacionales de los principales partidos de derecha en el parlamento vasco. Para Robles la postura de Bildu es “inaceptable”. “Bildu no puede dar lecciones a nadie y debería hacer un proceso de reflexión de lo que ha vivido el País Vasco, porque además es una propuesta que no va a tener ningún recorrido”, explica la ministra. Explica además Robles que el PSN “no pidió nada a Bildu ni aceptó nada de Bildu” en la investidura de María Chivite como presidenta regional.

Para la ministra de Defensa, el “hartazgo de la sociedad con las elecciones es comprensible”. Pero defiende Robles que “los ciudadanos han votado mayoritariamente por una opción y el PSOE ha hecho todo lo posible para que no haya unas elecciones pero no ha podido ser así”. Critica Robles que Rivera “no quiso ni siquiera reunirse con Sánchez y 24 horas antes de que se acabara el plazo, cuando sabe que no hay margen de maniobra, hace una propuesta con tres puntos que el gobierno ya había aceptado”. “Es de una hipocresía absoluta”, subraya la ministra socialista. Sobre la frase de Sánchez en la que asegura que “no dormiría” si gobernara en coalición con Podemos, y en la comparación con el hecho de que ambos partidos gobiernan en varias regiones, Margarita Robles matiza que hay “diferencias entre las competencias de un gobierno regional y un gobierno nacional”.

Sobre la muerte del comandante Melero y la alumna Rosa Almirón la pasada semana en el accidente aéreo en el mar Menor, Robles lamenta que “han sido días duros pero tenemos unas Fuerzas Armadas con una moral fuerte, el dolor y el sufrimiento les sirve para tener una moral más alta y saber que están haciendo un gran servicio por su país. Lo que tenemos que hacer es sentirnos muy orgullosos del trabajo que realizan y seguir trabajando”.