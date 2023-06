Lydia Bosch vuelve a la televisión con 'Mía es la venganza': "Con este personaje, trabajo disfrutando"

Su rostro es uno de los más conocidos de nuestra televisión, porque, sin ella, no podríamos entender Un, dos, tres...responda otra vez o el concurso de El gran juego de la Oca, entre otros tantos. Te hablamos de Lydia Bosch, una presentadora y actriz española que después de más de 30 años, sigue enamorándonos cuando aparece en pantalla.

Y ahora vuelve a la misma, por todo lo alto, protagonizando una serie en Telecinco que te va a dejar con la boca abierta desde el primer capítulo. Se llama Mía es la venganza, y aunque, obviamente, se trata ese tema, hay muchos otros que no te dejarán indiferente y que irán hilando cada pequeña historia.

Esta serie la puedes ver, por suerte, de lunes a viernes a partir de las 15:45 de la tarde, y ya te avisamos, no podrás dejar de verla. En Fin de Semana sabemos de lo que hablamos, y por eso, ella misma, Lydia Bosch, viene a corroborarlo. "No tenemos nada que envidiar a las series que vienen de fuera. Es un culebrón de toda la vida, pero no de forma peyorativa, todo lo contrario" afirmaba la actriz.

Aprovecha, por cierto, si aún no te has enganchado, para verla mañana domingo por la mañana, ya que reponen los cinco primeros capítulos. Ya te lo dice la propia actriz, "esta serie no tiene nada que envidiar a una serie que se emita en prime time". Porque sí, la venganza, el amor, los celos, el drama y también la comedia, tienen cabida en Mía es la Venganza y no podrás parar de verla.

Una mezcla de géneros que te hará disfrutar

Se suele decir que el que avisa no es traidor, y ya te lo decimos aquí en Fin de Semana: Mía es la venganza te deja queriendo más al final de cada capítulo. Entremezcla historias de todos los personajes, cada uno con cada su secreto, y trae temas que vivimos en nuestro día a día, entre flashbacks y regresiones al pasado.

"No solo es una historia de venganza, no es todo, es el motor para hablar de otros temas que nos ocupan en nuestro día a día, temas universales. Mi personaje es una mujer herida, y se juró que antes de que la pisen, ella pisa y utiliza una serie de armas" contaba Lydia Bosch. No nos dirás que es una presentación digna de tenerte pegado a la pantalla.

Y es que mezcla géneros hasta el punto de convertirse en una serie cabecera de todas las tardes, porque todas las tramas enamoran. "Todas las historias tienen una vida propia y un peso importante como para que te enamores de los personajes, todos tienen el mismo interés y sus secretos que a lo largo de la serie se van viendo. Hay mezcla de géneros, drama, comedia, thriller..." aseguraba la actriz.

Un regreso a la televisión por todo lo alto por parte de Lydia Bosch, que dice que para rodarla, con tal cantidad de capítulos que tiene, invierte todo su tiempo, saliendo de casa a las 6 de la mañana y volviendo a las 8 de la tarde. Eso sí, merece y mucho la pena. "Con este personaje he consegudo trabajar disfrutando" sentenciaba.