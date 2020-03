Los vecinos de Haro, en COPE: “Los propios aislados se prestaron voluntarios a las pruebas”

De los 39 contagiados por coronavirus en La Rioja, más de una treintena pertenecen a un foco localizado en el municipio de Haro, donde dos familias de etnia gitana se encuentran aisladas en un bloque de edificios vigilados por agentes de las Fuerzas de Seguridad. Según anunció el gobierno regional este sábado, las multas por sortear dicho aislamiento podrían alcanzar hasta los 600.000 euros.

En Fin de Semana de COPE ha estado uno de los vecinos de la localidad, Juan Carlos Santamaría, que explica que en el pueblo “no se encuentran particularmente alarmados, porque no hay una presencia policial excesiva”. “La atención se centra en un bloque de viviendas donde se encuentran los contagiados”, explica el vecino de Haro.

“La gente sale a la calle a hacer sus cosas, irán a misa, otros irán a pasear o bastante más tarde irán a tomar el vermut como cualquier domingo”, comenta entre risas uno de los habitantes de la localidad que está siendo protagonista durante la llegada del coronavirus. Y es que ambas familias quedaron infectadas tras asistir a un funeral en Vitoria.

"ELLOS SE HAN PRESTADO A LAS PRUEBAS CUANDO NO TENÍAN QUE HACÉRSELAS"

“Es un bloque de viviendas, y me consta que esas mismas personas se han prestado voluntarias para que le hagan las pruebas y quedarse en casa para no contagiar a nadie”, explica el vecino. “No sé si se llegará a multar a nadie, porque si se refieren a estas dos familias de etnia gitana, ellos mismos se han brindado a que le hagan las pruebas cuando no tenían por qué hacérselas”, argumenta José Luis. “Estoy completamente convencido de que, hasta que las autoridades sanitarias les digan que pueden hacer vida normal, no la van a hacer” responde en referencia a las altas multas con las que avisa el gobierno regional que podrían ser sancionados si abandonan el aislamiento.

"EN HARO NO HAY POR QUÉ ALARMARSE"

Incluso José Luis resta importancia a la presencia policial en el pueblo: “Las autoridades policiales están en un punto donde pueden vigilar las dos viviendas pero, por ejemplo, ayer no estaban, y el viernes estuvieron solo 10 minutos”.

Se han suspendido en Haro tanto partidos de fútbol de los niños o los cines. “En Haro no hay que alarmarse porque no pasa nada, hay enfermos como puede haber en cualquier sitio”, concluye.