Los halcones que vigilan los partidos en el Wanda: "Se arrojan desde el cielo a 300 kilómetros por hora"

Pocos saben que, cada vez que el estadio Wanda Metropolitano -la casa del Atlético de Madrid- acoge un encuentro futbolístico, hay unos ojos que, desde el cielo, vigilan todo lo que está sucediendo. Desde hace más de 20 años el Calderón, y ahora el Metropolitano, han sido el hogar de los halcones de Jorge Castaño. En 2001, él y sus halcones, llegaron al Atlético. ¿Su función? Mantener alejadas a las palomas y otros pájaros que puedan debilitar el estado del campo y las instalaciones. “Tenía seis años. Pasaba todos los fines de semana con mi abuela. Y, cuando vi a Félix Rodríguez de la Fuente en televisión con un halcón en la mano, mi vida cambió por completo. Desde entonces no he perseguido otro sueño, otra ilusión, que ser halconero. La vida me ha deparado poder vivir y disfrutar de lo que más me gusta en el mundo que es volar halcones”. No es tarea fácil, señala el cetrero: “Tienes que crear un lazo invisible con un ave salvaje. Pero consigues un lazo con ella que es maravilloso”.

Recordaba Castaño lo que decía ‘el maestro’ Félix Rodríguez de la Fuente, sobre la halconería: “Es el arte de tener un animal salvaje sin someterle al yugo ni al látigo”.

Jorge tiene 14 aves, cinco de ellas se destinan exclusivamente al Atlético y están siempre preparadas. Cada uno de los halcones que cría Jorge Castaño tiene su propia personalidad: “Cada uno tiene su forma de volar, de trabajar, su carácter...”

Cuando Jorge tenía 18 años, decidió seguir su sueño. Eran los años 90. Puso rumbo a Alemania, al Falcon Center, el criadero de halcones más grande del mundo, para trabajar. “He viajado por muchos países aprendiendo. El que cogieras la maleta y te fueras a volar halcones era una locura. Pero tenía la decisión tomada”.

El halcón tiene uno de los vuelos más espectaculares del planeta. Puede superar los 300 kilómetros por hora. Incluso a 400 metros de altura pueden seguir tus instrucciones: “El sonido es tan potente que se calla el campo. Es un bufido tan potente… Un pájaro de menos de un kilo a 300 kilómetros por hora es como un proyectil”.

Una de las cosas que dejó atrás Jorge en su camino para convertirse en halconero fue su afición al fútbol. Pero la vida no deja de dar vueltas y ese mismo camino le llevó a ser el cetrero del Atlético de Madrid: “Crean un anillo de seguridad en torno al estadio. Controlamos toda la infraestructura para que no aniden allí las palomas y deterioren la estructura o infraestructura del estadio y controlamos el césped. El semillado del césped deportivo es muy delicado. Anteriormente, al semillar, venían las aves como palomas a comer. El desembolso era tremendo y el trabajo de jardinería era enorme. Al tener un equipo de aves que controla el estadio logramos conseguir un anillo de seguridad”.

¿Cómo lo logran estas aves? “Les intento inculcar a ellos que ese es su territorio. Conseguimos que todas las aves de alrededor sepan que allí está su peor enemigo”. Físicamente, explicaba Castaño, están tan en forma como los futbolistas: “Vuelan a diario, en verano están a la sombra, en invierno cubiertos… se bañan casi a diario. Tienen su agua limpia, césped bien cortado...” Y señalaba la clave de una alimentación perfecta, casi de deportista.

Recientemente, el director David Calvo ha grabado el documental “Los sueños del aire” basado en la vida de Jorge Castaño y sus halcones.

Escucha ahora 'Fin de Semana'. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también nos descubrirá los viajes imprescindibles que no debes dejar de hacer. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo se ocupa Pepe Oneto, con ‘¿Qué cocinamos hoy?’ y de hablar del misterio Javier Sierra y José Miguel Gaona en "La esquina del misterio".

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Además, el juez Emilio Calatayud también nos desgrana con total rigorr asuntos sociales y de Justicia y Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con su delicioso "Piscolabis".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.