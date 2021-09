Los estudios científicos más descabellados, que han recibido un premio

No podemos negar que la curiosidad humana no tiene límites, y que en este programa tampoco los tenemos... No somos científicos, ni investigadores, pero nos encanta conocer y aprender cosas nuevas. Hoy, en 'Fin de Semana', nos hemos puesto intelectuales y hemos charlado un buen rato sobre ciencia, eso sí, sobre una ciencia que “primero hace reír a la gente, y luego la hace pensar”.

Así mismo se definen los 'Ig Nobel', que son una parodia estadounidense del Premio Nobel. Se entregan cada año en la Universidad de Harvard, y reconocen los logros de diez grupos de científicos, que por muy “graciosa” que pueda sonar su investigación, han descubierto algo muy interesante.

Los premios en sí, no podían ser más cutres... corazones de cartulina, cafés para llevar con un cepillo de dientes pegado, un reloj de arena... Y el premio gordo: Un billete de Diez trillones de dolares de Zimbaue, que no tiene ningún valor.

Estos premios se llevan celebrando desde 1991. En 'Fin de Semana' hemos hecho nuestra propia selección de las investigaciones más surrealistas, galardonadas con el premio Ig Nobel...

- En la categoría de ecología, este año el premio fue para un grupo de científicos de la Universidad de Valencia, que estudiaron chicles pegados en el suelo, alrededor de todo el mundo.

- El premio de biología, este año también, ha ido para un estudio sobre los ronroneos, maullidos y otros sonidos que hacen los gatos para comunicarse con los humanos.

- El premio de transportes ha ido para un estudio que concluyó que la mejor manera de trasladar a un rinoceronte en helicóptero es boca abajo.

- ¿Quieres identificar a los narcisistas para alejarte de ellos cuanto antes? Pues empieza examinando sus cejas, un método infalible que también recibió un Ig Nobel en la categoría de psicología. Cuanta más gruesa la ceja, más probabilidad de que sea narcisista.

- Ig Nobel de la Paz, para los gobiernos de India y Pakistán, por hacer que sus diplomáticos tocaran a escondidas los timbres de sus puertas, en medio de la noche, y luego salieran corriendo.

- En Medicina, este año el premio fue para el estudio '¿Puede el sexo aliviar la congestión nasal?' Respuesta: Sí, pero solo durante un rato.

- En 1998, el premio de medicina fue para el paciente “Y” y sus médicos, por un informe titulado 'Un hombre que se pinchó el dedo y olió a podrido durante cinco años'. Por cierto, los cuchillos fabricados con heces humanas congeladas, no funcionan bien, que también se llevaron un premio los que llegaron a esta conclusión.

- Y en la categoría de matemáticas, en 1994, La Iglesia Baptista del Sur, presentó una estima, condado por condado, de cuántos ciudadanos de Alabama irían al infierno si no se arrepentían.

- En el año 2000, un equipo de la Universidad de Pisa y de la Universidad de California, establecieron que, desde un punto de vista bioquímico, el amor romántico es indistinguible del trastorno obsesivo-compulsivo.

-En 2008, el premio de química fue compartido: Se lo dieron a unos científicos por demostrar que el refresco de cola mata a los espermatozoides, y a otro grupo de otra universidad, de otra parte del mundo, por demostrar que no.

La fórmula perfecta para remojar un pastelillo, cómo es el pico perfecto de una tetera para que no gotee... en fin, una ceremonia con mucha guasa, pero también con una crítica social importante. Por ejemplo, un año le dieron el Ig Nobel de Química a Volkswagen “por resolver el problema de su exceso de emisiones” con el trucaje de sus vehículos. Y el año pasado, el Ig Novel de Educación en Medicina lo recibieron Bolsonaro, Boris Johnson y Trump, entre otros líderes políticos, “por utilizar la pandemia para enseñar al mundo que los políticos pueden tener un efecto más inmediato sobre la vida y la muerte, que los científicos y los médicos”.

En definitiva, los Ig Nobel resultan ser unos premios cargados de diversión, polémica, y mucho conocimiento.