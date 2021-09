“Los espías de verdad no conducen cochazos, trabajan todos los días y su labor apenas se conoce”

¿Cómo es realmente la labor de un espía? ¿Se parece a la de James Bond? Hemos visto espías en la gran pantalla y casi deseamos ser como ellos, conduciendo preciosos coches y rodeados de bellas mujeres, pero la realidad es muy distinta. Lo sabe bien Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y embajador, que en su nueva novela nos lleva hasta Damasco, uno de los mayores focos de inestabilidad política del mundo con guerras abiertas en Siria y Yemen, con tensión entre israelíes y palestinos.

‘Espía accidental’, (Ed. La Esfera de los Libros), así se llama el libro, tiene que ver con el trabajo del CNI, así lo cuenta en Fin de Semana con Cristina: “Estaba harto de ver que todas las novelas de espías tenían que ser de autores anglosajones y que se inventaban personas atractivos pero falsos, tenemos un servicio de inteligencia muy digno y quería darlo a conocer, de forma lúdica con pura ficción sobre un trasfondo real para darle verosimilitud”.

Dezcallar detalla que “los espías verdaderos no tienen esos cochazos de 007, no están acompañados de esas señoras despampanantes, es un estereotipo que ha triunfado pero no tiene nada que ver con las novelas de espías. Intento que mi novela también se acerque más a la realidad que lo que hace James Bond. Un espía real es una persona normal corriente pero con capacidades especiales que vela por España y sus intereses, trabaja 7 horas al día cuando hay una operación, no tiene fines de semana ni verano, no puede hablar de su trabajo en casa ni cuando se va de fin de semana, hace un trabajo muy en la sombra. Por ejemplo, los espías del CNI han estado en Kabul y nadie habla de ellos y con razón, lo han hecho muy bien, hay que saberlo llevar”.

La trama tiene lugar en Oriente Medio, un polvorín en constante ebullición: “Es inevitable que sea siempre así, hay tres factores que así lo hacen: es una región muy rica, tiene procesos de modernización frustrados como consecuencia de la copia, después de la colonización, de modelos occidentales que han llevado a corrupción, y es un lugar donde meten la cuchara otros países ajenos a la región y que complican la solución de los problemas internos”.

El autor también comenta la salida de las tropas de Afganistán y asegura que “las victorias no se hacen con retiradas”: “Creo que EE.UU. tenía que meterse por la indignación tras los ataques terroristas del 11-S, reaccionó unido y disparando contra todo lo que se movía, que estaba en Afganistán. Pero no ha habido una estrategia clara de EE.UU, si fue acabar con Al Qaeda, acabó con ella relativamente pronto y luego con Bin Laden, pero luego fue cambiando de estrategia y primero fue acabar con el terrorismo y luego construir un estado moderno, y esos cambios de programa hicieron que la estrategia fuera confusa. Creo que, al final, Biden hizo lo que el pueblo pedía”.