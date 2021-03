“Los chavales tienen problemas psiquiátricos cada vez más jóvenes por empezar pronto con las pastillas"

Hay días internacionales para todo. Por ejemplo, la bipolaridad apenas sale de los chistes, cuando en realidad es algo muy normal, nos sirve para constatar una vez más, que, así como un problema en el cuerpo se puede tratar de manera continuada y fácil, la asistencia al psiquiatra se oculta.

Esto deriva en que muchas veces, este tabú puede llevar a consistir un problema a la hora de enfrentarse a un juzgado: “El otro día tuve un juicio de una niña acusada por su madre por malos tratos. La madre no sabía que iba a ser de su hija cuando fuese mayor de edad. Yo he tenido muchos casos y muy distintos y me pregunto, ¿cuánto niños están diagnosticados en las escuelas y cuántos hay con tratamientos? Esto, como digo yo, se puede tratar, pero cuando empiezan desde tan pronto con pastillas, acaban un poco tocados” dice el juez.

“En estas fechas, con el bicho, es normal que estemos todos tocados. Pero lo que veo es que cada vez más, hay chavales que generan problemas psiquiatras por consumir drogas” explica el juez. “Muchas veces cometen el delito por un problema mental, y eso necesita que la justicia no sea ciega”.