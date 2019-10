Los atracos al taxi valenciano que se solucionan con artes marciales

Trabajar como taxista tiene un riesgo claro. Cada día debes subir en tu coche a personas de todo tipo, que te dan una dirección, les llevas y a por el siguiente. Y sin hacer distinción, recoges a todo aquel que pida el alto.

Claro que, si se te suben dos personas con mala pinta, el trayecto a lo mejor ya es un poco más tenso. Porque no hay subvenciones para poner una mampara de seguridad y además resta espacio a los usuarios o porque es difícil.

En Valencia esto lleva pasando mucho tiempo y han querido poner una solución para que los taxistas vayan más seguros. Se trata de un curso de defensa personal organizado por la Asociación Gremial del Taxi de Valencia en los que enseñan a técnicas básicas de jiu jitsu para repeler los atracos.

Marta y Ana son dos taxistas que ya han asistido a estas clases y cuentan que ahora van con menos miedo e inseguridad, que les ayuda a la hora de recoger a ciertas personas. Claro que también tienen otros trucos para no tener que recoger a este tipo de personas o para reconocerlas, aunque prefieren no desvelarlos para que no se filtren los secretos y aprendan a evitarlos.

