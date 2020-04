Lomana: "A veces me pongo como una arrabalera en las redes sociales"

Los oyentes, más hechos ya a esta situación de confinamiento, están empezando a preguntar a Carmen Lomana sobre situaciones en las que se encuentran en sus casas y que no saben si están haciendo lo correcto. Por ejemplo, el tema de las batas que Carmen ha dicho lo siguiente: “Te puedes poner la bata en alguans ocasiones del día, pero no vivir con ella continuamente. Puedes tener una bata bonita y pasar con ella la mañana o cenar, pero durante el día no se puede vivir con la bata”.

También ha dado unos consejos para que estos días los niños coman bien en la mesa y aprendan a saber estar. También ha comentado sus gustos sobre las redes sociales o ha hecho una restrospección, hablando de como era ella com 20 años.

En la crónica rosa ha comentado las nuevas imágenes de los Sussex, que han reparecido en Los Ángeles, o el vídeo de la Infanta Elana que ha publicado en twitter haciendo una versión de Resistiré.



El personaje histórico que ha comentado esta semana ha sido Charles de Gaulle.

Puedes escuchar todo el espacio con Cristina López Schlichting en Fin de Semana.