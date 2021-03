Lidia Falcón: “Desde el Gobierno se están dando consignas sobre la 'Ley Trans' que parasitan el feminismo”

Lidia Falcón ha confirmado este domingo en los micrófonos de Fin de Semana con Cristina López Schlichting las grandes grietas que separan al feminismo que durante tantos años ha representado con las consignas actuales de Podemos. “Estamos en contra de las consignas principales que están dando desde el Gobierno sobre la 'ley trans' y la prostitución, temas que están parasitando el movimiento feminista y que nos parecen inaceptables”.

“El Gobierno está formado por dos organizaciones políticas que no tiene todo en común”, explica en COPE la fundadora del movimiento feminista en España. “Podemos está llevando a cabo una ideología que no es feminista. En el Gobierno hay feministas ya veteranas como Carmen Calvo, con quien siempre ha habido connivencia satisfactoria, porque el feminismo siempre ha estado por acabar con la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía” aclara Falcón, en referencia a la vicepresidenta primera del Ejecutivo. “Y ahora estamos con la fantasía como base de las transformaciones biológicas, corporales y de la realidad. Esto ha entrado de manera desconcertantes en Podemos”, insiste.

Respuesta a la que llaman “fascista”

“Este término 'fascista' se usa con una banalidad enorme, y no saben lo que es el fascismo”, responde contundente. “Aquí hay una deriva ideológica ridícula, ¿cómo vas a negar la realidad? Somos cuerpos materiales, somos animales, el último eslabón de la evolución animal y nada más. Para proteger a estas disforias de géneros de personas que no quieren verse con su apariencia ya hay una ley de 2007 que se ha aplicado a varias personas que han hecho su transición, a través de un tratamiento de dos años. No significa que se hayan pasado al sexo opuesto, pero significa que lo parecen y que ellos quieren vivir así. Y vamos a respetarles, incluso la seguridad social lo va a pagar” comenta en Fin de Semana de COPE.

“Pero lo de ahora es demente, se trata de que no te sometas a ningún certificado médico ni evaluación psiquiátrica, sino que te levantas una mañana y dices: ahora soy una mujer”. Además, Falcón narraba una historia que le ocurrió recientemente. “El otro día un señor con unas barbas en un debate me dijo que se llamaba Rosa García y que le hablara en femenino, y me lo tengo que creer. Es que ya, sobre todo, lo que no me da la gana es que me tomen el pelo”.

Ataques del lobby trans

Y es que la propia Lidia Falcón ha sufrido presiones y demandas de parte del lobby trans: “He tenido dos procesos en la fiscalía, pero parece que el Estado de Derecho sigue dominando. Me han hecho ir, presentar pruebas, y esto te hace perder el tiempo”, subraya. Además, tiene palabras para explicar la presión hasta en el caso de la escritora Lucía Etxebarría, que recientemente vivió un episodio de acoso en redes sociales.

“Es un lobby grande y agresivo. Lucía Etxebarría me contó que le persiguen por la calle, y que no quiere ir a ningún acto porque está muy deprimida y angustiada. Yo soy de amianto, pero estoy preocupada por la deriva que puede seguir”, concluye.