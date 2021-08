Levi Díaz: “Sonrío porque me hace olvidar que estoy nervioso”

La constancia consigue sueños, pero los valores para conseguir el éxito son: la perseverancia, la paciencia, el esfuerzo y el trabajo duro. Levi Díaz, conocido como el niño de la eterna sonrisa, no se ha rendido para alcanzar su sueño. Con tan solo 12 años, el barcelonés dio la sorpresa y se ha proclamado campeón de ‘La Voz Kids’ aprovechando su segunda oportunidad en este concurso musical, que se ha convertido en victoria.

Este triunfo de Levi es el de la perseverancia. A la primera fue un no, pero el campeón de ‘La Voz Kids’ lo siguió intentando hasta conseguir uno de sus sueños. “Todavía no me lo creo. Van pasando los días y aún tengo un revuelto de emociones que no se me va”, ha contado Levi en ‘Fin de Semana’. Su familia y amigos están “muy contentos y eufóricos” cuenta Levi añadiendo que “tampoco se lo esperaban y están muy orgullosos de mí”.

Ahora, el barcelonés empieza a acostumbrarse a la fama, como firmar autógrafos e incluso hacerse fotos por la calle. “Iba por la calle y una señora muy amable me ha parado. Estaba acostumbrado a hacerme fotos, pero en mi primer autógrafo me he sentido super especial”, ha destacado.

La canción de la película ‘El Gran Showman’ ha llevado a Levi a quedar primero en un concurso musical. “La elegí porque la veía como una canción de final donde puedo cantar en todos mis registros y me pude lucir mucho más” ha explicado el campeón. Además, el pequeño Levi ha luchado hasta el final con mucho esfuerzo para demostrar que los sueños se pueden cumplir: “Al ser el primer año que me presento a un concurso me sentó mal, pero ese sentimiento de no se han girado se convirtió en la energía para decir que el año que viene como que me llamo Levi Díaz voy a venir y lo voy a petar”.

En ocasiones de este tipo siempre aparecen nervios. Levi los pasó en el escenario, pero conforme iba avanzando en las fases del programa los nervios “se van templando, pero la responsabilidad aumenta porque lo que quieres y lo que deseas es que ya que están confiando en ti, lo que menos quieres es defraudar al coach”.

Uno de los secretos del barcelonés para no pasar vergüenza es sonreir. “Sonrío porque me hace olvidar que estoy nervioso”, ha desvelado Levi en 'Fin de Semana'. Además, conocer a Melendi ha sido un paso muy grande para el ganador: “He aprendido muchísimo de él y desde aquí le quería enviar un fuerte abrazo. También quiero agradecerle que haya confiado en mí. Él ha nutrido a otras personas que tienen menos experiencia con sus conocimientos”.