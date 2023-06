Las dos excepciones por las que podrás seguir recibiendo llamadas spam: así es cómo puedes evitarlas

El 29 de junio. Apúntate bien esa fecha, porque es cuando dejarás de recibir para siempre esas llamadas spam, de empresas ofreciéndote ciertos servicios, empresas que ni siquiera sabías que tenían tu número, y que te molestan a horas intempestivas. Lo cierto es que se aplicará la Ley General de Telecomunicaciones, que prevé, no solo que no te hagan estas llamadas, sino que los operadores podrían ser sancionados si la incumplen.

Pero, ¿en qué consiste realmente esta ley? ¿De verdad ninguna empresa nos puede llamar con fines comerciales o hay alguna excepción? Pues eso es lo que vamos a responder en Fin de Semana, y lo vamos a hacer con Susana Duro, la directora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Ella nos decía que esta ley, efectivamente, se publicó hace justo un año, el 29 de junio de 2022, y daba de plazo un año de aplicación, por lo que, a partir del mismo 29 de junio de este año, ya no se podrán recibir estas llamadas. "Se va a terminar con esas llamadas spam, se prohiben todas las llamadas con publicidad comercial no deseada con nuestro consentimiento" explicaba esta experta.

Pero, efectivamente, hay excepciones.

Las dos excepciones por las que sí podrían llamarte con fines comerciales

Puede que a partir del 29 de junio estés de lo más tranquilo, pensando que de verdad te has librado de esas llamadas que te solían molestar a la hora de la siesta. Pero lo cierto es que no, hay algunas excepciones por las que puede que te sigan llamando. "Están los casos en los que el usuario ha aceptado con su consentimiento previo" aseguraba esta experta sobre la primera excepción,

Es decir, esos momentos en los que has pinchado una casilla, o aceptado las condiciones de alguna empresa, en las que se prevén, efectivamente, este tipo de llamadas. En cuanto a la segunda excepción, se habla de "una llamada justificada o legitimada", es decir, que tú "tengas una relación contractual entre las partes o que se trate de proteger los intereses del estado o de una persona física, como una situación de emergencia o interés de los poderes públicos" decía Susana Duro.

Y, si por lo que sea, te siguen llamando y no cumplen con ninguna de estas excepciones, ¿cómo podemos evitar que esto suceda? Pues para esta experta, lo primero es evitar este tipo de situaciones no deseadas, leyéndonos los terminos y condiciones de las empresas, "evitar bombardeos de llamadas y correos, no dando nuestros datos a compañías que tratan de recabarlos con ofertas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Cómo acabar con las llamadas spam en tu móvil ?? https://t.co/uLxKoFK83c — COPE (@COPE) November 23, 2021

También podemos incluir nuestros datos en "listas de exclusión publicitaria, que tienen que ser consultadas por quienes realicen una campaña publicitaria" y, también, "acudir a los sistemas que habilitan algunas empresas para no recibir información".

Ojo, porque recibir llamadas cuando no las has consentido, puede multarse hasta con 20 millones de euros, e incluso la "inhabilitación del operador". No solo eso, sino que, si has recibido una llamada de una empresa que tiene tus datos, por lo que está justificada, lo mejor es acudir a la empresa en cuestión y solicitar que borre tus datos, porque "tienes derecho a la supresión o adoptar todas las medidas que estamos comentando" aseguraba esta experta.