“Las compras compulsivas por internet son un falso paliativo de la ansiedad”

Con el confinamiento, el uso de las pantallas ha crecido, hay gente con más sobrepeso, o la misa Carmen Candela cuenta: “Yo soy una persona adictiva, y me he quedado muerta cuando he visto en mi móvil la cantidad de horas que lo he estado usando”.

“Es verdad que estas tendencias han aumentado mucho con el confinamiento, pero tenemos que aprender a controlarnos, porque las consecuencias de tener un comportamiento de estas características puede llegar a ser irrecuperable. Tenemos que generar conductas incompatibles con conductas problema” ha dicho Pedro Martínez.

Otro tema es el tema de la compra compulsiva por Amazon por parte de los jóvenes: “La compra compulsiva responde a un patrón de ansiedad, se genera para intentar controlar la sensación de incertidumbre. Las empresas usan esto muy bien. En la gente joven, compran y devuelven al día siguiente” ha comentado el psicólogo. “Compran para paliar la ansiedad”.

Carmen Candela cuenta que “mi hijo adolescente me asusta un poco más con estos temas”. Para solucionar esto, “hay que ponerse en manos de los profesionales, porque no es ninguna tontería. Esto, como todo, es mejor trabajarlo desde el principio, porque si no necesitas mucho más tiempo y medicación para esto”.