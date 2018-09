Las cinco claves para prevenir el alzheimer

Esta semana se celebra el día internacional del Alzheimer. Todos conocemos casos cercanos y es una enfermedad que parece hacer mella en la sociedad. Para conocer algo más sobre el Alzheimer, el neuropsicólogo de cabecera de Fin de Semana y autor del libro “Cuida tu cerebro y mejora tu vida”, Álvaro Bilbao, ha estado con Cristina López Schlichting.

Según Álvaro Bilbao, no se puede saber si se va a padecer o no. “Podemos saber a qué edad lo vamos a tener, si vamos a tener problemas de lenguaje, pero no si lo vamos a padecer o no”. Esto explica que se puede dar un diagnóstico previo muy sobre si “en caso de tenerlo”, a qué edad sería o en qué grado. “Lo normal es que aparezca entre los 75 y los 80 años. Con cada cinco velas que ponemos en la tarta las opciones de padecer Alzheimer se duplican”, ha explicado Bilbao. “El Alzheimer es una enfermedad que solamente se diagnostica de una manera fiable tras la muerte. Antes, solo se puede diagnosticar una posible o probable enfermedad de Alzheimer” ha asegurado Bilbao.

En el deterioro cognitivo también influye el nivel intelectual que se haya obtenido a lo largo del tiempo. “Si yo soy una persona que ha leído mucho, que ha viajado mucho... voy a ser capaz de ser independiente más años y voy a poder retrasar ese traslado a una residencia”.

Según Álvaro Bilbao hay una serie de claves:

La primera es practicar algo de actividad física, que según muchos estudios es la mejor forma de prevenir el Alzheimer porque se oxigena mejor el cerebro.

La segunda clave es la nutrición. “El exceso de grasas es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de la enfermedad”.

El tercer punto es la actividad intelectual. “Lo importante es enriquecer el vocabulario leyendo... Seguir aprendiendo cosas todos los días. Mantener una vida mental activa”.

La cuarta sería el control del estrés. “Debemos intentar llevar una vida más relajada. Si estamos estresados el cerebro envejece más rápido”.

La quinta sería socializarse. Debemos mantener la interacción con otras personas porque es uno de los ejercicios cerebrales más importante. Y por último dormir.