Julia Navarro, en 'Fin de Semana' de COPE: "Uno no puede ser demócrata si no es feminista"

“Uno no puede considerarse demócrata sin ser feminista. No es admisible que se ignore a la otra mitad de la población que no tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades”. A las puertas de la celebración del ‘Día de la Mujer’ (este miércoles 8 de marzo) hemos hablado en Fin de Semana con una mujer excepcional.

Ella se crió en Madrid, en una casa que lindaba con el convento de la Encarnación. De niña le gustaba mucho disfrazarse de princesa y, aunque soñaba con ser bailarina de ballet, la vida la llevó hasta las puertas del periodismo. Nuestra siguiente invitada es una periodista de raza. Estaba en la Tribuna de periodistas del Congreso cuando, el 23 de febrero de 1981, se trató de perpetrar un golpe de estado. Es una lectora empedernida y ha viajado por todo el mundo. Y ella misma reconoce que no sabe freír un huevo frito ni coser un botón. Sus aventuras, sus conocimientos de la lengua y del ser humano, la han convertido en una gran contadora de historias. Desde hace dos décadas, nuestra invitada es una de las escritoras más leídas de nuestro país.

Hablamos de Julia Navarro, que acaba de publicar ‘Una historia compartida; Con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos’. Un libro que recoge la vida de todas las mujeres que han influido en la vida de la autora…

Un proyecto que se gestó en plena pandemia: “Empecé a hacer esta memoria literaria, un viaje a través de mis lecturas y viajes. Mi encuentro con mujeres que han dejado una huella. Tuvieron vidas extraordinarias y muchas de ellas son unas grandes desconocidas”. Un libro en el que habla de ellas… y de ellos: “La historia de la humanidad es una historia en la que hemos estado interrelacionados, aunque bien es verdad que la han contado ellos. Pero no se trata de escribir una historia de parte, obviando que ellos estaban allí, porque eso conduce al disparate”. Y ponía un ejemplo de una de estas mujeres: “A Santa Teresa no la puedes entender sin sus confesores”.

Cuenta Julia Navarro que leyó ‘El segundo sexo’ de Simone de Beauvoir con 17 años, edad en la que conoció las ‘bondades del feminismo’. “Hace falta un debate social. Las jóvenes tienen derecho a decir cómo ven la vida y el futuro pero también creo que deberían pensar que el mundo no ha empezado ayer. El año 0 de la historia no es desde que ella han nacido, sino que antes de ellas ha habido muchas mujeres que fueron abriendo camino y logrando espacios de libertad. Como no estamos en el año 0 del feminismo, tenemos que escucharlas pero ellas deberían reflexionar de dónde venimos y deberían pensar que no se pueden imponer las cosas. Hay que hablarlas y consensuarlas. Sobre todo lo que va a implicar un cambio social y de mentalidad”.

