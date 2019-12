'La trinchera infinita', por fin una gran película sobre el miedo en la Guerra Civil

Jon Garaño, director de 'La trinchera infinita', ha visitado 'Fin de Semana' con Cristina para hablar de su nueva película y el enfoque que le ha dado, muy alejado del de la película de Amenábar. Garaño ha explicado que “lo que queríamos hacer era un filme que hablase sobre el miedo. Obviamente el contexto político, la Guerra Civil y la posguerra era muy importante, pero queríamos mostrar cómo la guerra afecta a las personas y con la idea sobre todo de hacer una alegoría sobre el miedo, un miedo que al principio es físico por el miedo a que te pase algo y luego cómo ese miedo se fue se puede transformar en algo diferente, y esa fue un poco la motivación en la razón por la que queríamos contar esta película”.

En cuanto a los 'topos', esas personas que, después de la guerra, por miedo, permanecen ocultos a veces durante décadas, Jon explica que “nuestro topo es un topo que no existió y realmente es como un 'remix' de diferentes topos. Realmente muchos de ellos tienen historias muy parecidas, casi todos se esconden al principio pensando que va a ser una cuestión de pocos días, esos días se convierten en semanas, las semanas en meses y al final a todos de alguna forma se les mete el miedo en los huesos y hacen que no pueden ni siquiera salir de casa cuando ya tienen la libertad de hacerlo”. “No queríamos ponerle nombre y apellidos”, continúa el cineasta, “así podíamos contar la historia de todos. La mayoría de ellos salieron en la amnistía que se decretó en el 69 pero es verdad que hubo casos de topos que tardaban en salir por el miedo a represalias”.

“El miedo está en todos los personajes”, asegura Garaño, “la película cuenta la historia de Higinio Blanco, la persona que se encierra durante 33 años en su casa; obviamente también la de su mujer, su cómplice para poder sobrevivir durante todos estos años. Pero el miedo también está en otros personajes, ese vecino, el antagonista de nuestros protagonistas, también actúa por miedo. Hay otros que tienen miedo sin saber por qué, algo que nos parecía interesante, cómo el miedo se puede incluso heredar”

Garaño también reconoce que discuten entre el equipo de rodaje: “Siempre, porque somos tres directores y somos de discutir mucho y llegar a consensos”.

'La trinchera infinita' ya está en los cines y está dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga