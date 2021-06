Jesús Cuadrado, ex diputado del PSOE: “Los indultos son una felonía para que Sánchez siga gobernando”

Jesús Cuadrado es miembro de la plataforma cívica Unión 78, convocante de la manifestación de Colón de protesta contra los indultos a los presos del procés. El que fuera parlamentario socialista ha criticado en los micrófonos de Fin de Semana de COPE que “los que han cambiado de opinión hoy deberían explicarse, pero no lo hacen, embarran aún más”.

“Los indultos no solucionan el problema en Cataluña, lo agravan. Tienes que defenderte como español, no hay otra”, explica a Cristina López Schlichting. Cuadrado fue diputado del PSOE durante tres legislaturas, ex secretario general del PSOE de Zamora, y ex miembro del Comité Federal. Hace un años se dio de baja como militante socialista. Para el convocante de la protesta, “el sanchismo está provocando una debilidad de la nación española, en territorios en los que ser español es una dificultad, todo lo contrario de que uno espera”.





“Los indultos son una felonía”



Recordando la situación de la mujer del ex portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en Cataluña, el ex diputado del PSOE destaca que “hay millones de españoles que tienen que defenderse por ser español, ya sea en un aula de una escuela o en un patio de recreo”.

“Esto es una autentica felonía contra la nación española, para gobernar”, insiste Cuadrado sobre los indultos, en COPE. “Para poder seguir en la Moncloa Sánchez hace todo esto, y para que él sea presidente hace falta que España cada vez sea menos España, que haya españoles que tienen que huir de algunos territorios por ser españoles”. El ex parlamentario socialista se muestra muy crítico con el líder del Ejecutivo y actual secretario general del partido del que ya no forma parte: “Hay un presidente del Gobierno que necesita que España sea más débil para que él siga siendo presidente, con eso hay que acabar”.





Cuadrado, sobre la manifestación de Colón



“Se ataca diariamente a los que van a ir a Colón a defender España”, sentencia el ex diputado socialista. “Yo me siento atacado desde medios de comunicación que, para defender a Sánchez, necesitan llamarnos fachas”.

Para Cuadrado todo es una campaña de marketing desde los medios: “En muchos sectores ha calado la idea de que si estás en contra de las decisiones de Sánchez favoreces a la derecha. Esta es una falacia que se explota de una manera sutil e intencionada, con técnicas de marketing estudiadas”.

“Yo estoy a gusto acompañando a María San Gil, pero no lo estaría acompañando a Arnaldo Otegi, y explicar que es un mal menor y decir que el problema es acompañarse de Fernando Savater o Rosa Díez es lo que está degradando la convivencia en España”, concluye.