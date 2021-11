Izal: “Con ‘Hogar’ nos dicen ‘habéis evolucionado demasiado’, y eso es buenísima señal”

La cultura vuelve a activarse tras un años 2020 muy difícil en la que los conciertos de música han sido muy escasos y limitados. Por eso es de celebración que Izal haya vuelto, porque además de disco han podido tener varios espectáculos muy intensos. ‘Hogar’ es muestra de su nuevo sonido y lo han presentado en Fin de Semana con Cristina.

Mikel, vocalista, compositor, guitarra y ukele, reconoce que “tenemos que estar agradecidos, somos unos privilegiados que hemos podido trabajar y tocar en los dos veranos. Nos partió los planes como a muchos otros y de hecho estábamos haciendo el final de gira del disco anterior que hemos hecho por etapas, pero nuestro aburrimiento y cambio de planes es pecata minuta, daños colaterales”.

Sobre el título de la canción ‘Meiuquer’, Alberto, guitarra y ‘lap steel’ asegura que “cosa de Mikel, le gustan los juegos de palabras”, y Mikel explica que “pretende ser un canto al vivo, ‘réquiem’ al revés. Está dedicada al que artísticamente se levanta entre los muertos y camina con vida. Después de dos años de sequía fue la liberación que me hizo que me levantara creativamente hablando. Esta canción me desatascó”.

Y, por supuesto, ‘Hogar’, ¿qué significa? “Ya no es un lugar o un conjunto de personas sino la situación en la que te encuentras bien”, detalla Iván, “puede ser un entorno o una situación profesional. La furgoneta, estar rodeado con el equipo técnico… no es nada en concreto. Sí podemos decir que es el disco más en primer persona que ha escrito Mikel, con una paleta de sonidos nueva y sitios que no hemos visitando antes, sin miedo a jugar con la música. Que no dé miedo que el que esté al lado suelte una carcajada, así se logran logros. Jugar con la música y disfrutar con la música y de estar juntos”.

El disco ha sido grabado en la Sierra de Tramontana, algo que Iván califica de “lujo y vía de escape posconfinamiento”: “Decidimos irnos allí no solo por la calidad técnica sino por buscar un lugar donde supiéramos que íbamos a poder olvidarnos de lo que pasaba. Creo que ha venido muy bien estar mes y medio allí, tener tiempo para dar vueltas a las cosas y llegar a territorios nuevos. Ha venido muy bien esa desconexión y no estar rodeado de ciudad, estar conectado con la naturaleza. Hay que abstraerse un poco”.

Nuevo sonido puede implicar aceptación… o rechazo, y eso lo reconoce el grupo. Alberto reconoce que “está levantando opiniones diferentes, hay gente a la que le encanta el nuevo sonido. Normalmente trabajamos el disco en el local y luego vamos al estudio, esta vez no ha podido ser. La mayoría van entrando poco a poco aunque siempre hay gente que no está contenta. Hemos dado un paso muy importante respecto al anterior disco. Siempre cabe el riesgo del rechazo, queríamos cambiar un poco que nos ilusionara. Si haces algo más continuista te cae bronca y, si haces algo nuevo, también. En todo caso hay gente que nos dice ‘habéis evolucionado demasiado’, y eso es buenísima señal”.

Para terminar, Mikel explica cómo han sido estos dos últimos veranos: “En 2020 tocamos para muy pocos, la cosa estaba muy mal. Hubo 17 o 18 organizadores de conciertos locos, y organizadoras, y pudimos tocar. Fueron muy tranquilos y nosotros conscientes de reinventarnos. Estábamos sentados tocando mucho más tranquilos, acústicos, disfrutando de una forma distinta porque permitían centrarse en la ejecución. Fue una experiencia preciosa, nada que ver con los festivales. Este verano, sin embargo, seguíamos sentados pero había 3.000 personas y había tantas ganas y energía que no había sillas ni mascarillas que pusieran barrera a las voces, la gente bailaba en las sillas. Hemos vivido una gira muy grande por la energía y las ganas, hemos desplegado todo el arsenal, hemos tirado el show completo”.