Isabel San Sebastián cuenta cómo es pasar la cuarentena sin ver a su nieta recién nacida

¡Feliz día de la madre 2020! Fin de Semana trae una historia especial que implica a tres generaciones en una misma familia: Abuela, mamá y una hijita de dos meses recién cumplidos. La situación se ha dado complicada en tiempos del coronavirus, porque las tres están separadas. Isabel San Sebastián es la abuela y ha contado su situación “Todo el confinamiento lo he pasado con el perro. Siempre se puede estar peor, por ejemplo sin el perro o con alguien que no querría estar”. Echa de menos a sus hijos y a sus nietos, “es un castigo espantoso”.

Leire Larracoechea está en otra casa diferente y recién parida: “Lo mejor que me ha pasado en la viad es ser madre por primera vez. Los dos primeros meses son espectaculares, nos ha tocado vivirlo con la pandemia, pero en positivo me ha tocado vivirlo con mi marido y con Beatriz, pero me gustaría ver a mi madre”.

Aún no se atreven a sacar a la niña, es muy pronto, y comenta Isabel que no ha hecho falta convencerla de nada: “No le he tenido que recomendar grandes cosas, ella ya lo sabe” ha comentado Isabel. “Yo soy una abuela chocha desde la distancia. Puede haber alguien el mundo que tenga las mismas ganas de estar con su nieta como yo, pero más es imposible. Lo llevo con resignación, hay fente que está mucho peor. Mis hijos soon muy buenos hijos y me llaman todos los días y las veo por videollamada. Me paso todo el día haciendo chorradas con mis nietos”.

En este día de la madre, Leire ha aprovechado para tener una felicitación especial con su madre a través de la radio: “Espero parecerme mucho a mi madre, la mejor del mundo. Mucho lo he superado gracias a ella, nos ha enseñado amor incondicional, entrega y cariño. Me decía 'deja de leer sobre maternidad', al final es innato".

