La indignación de Cristina L. Schlichting ante los privilegios de los presos independentistas

La entrevista a Junqueras en Televisión Española ha sido la gota que ha colmado el vaso para Cristina López Schlichting. La presentadora ha criticado duramente los privilegios de los que disfrutan los políticos catalanes en prisión:

"En plena celebración de este tipo de movilizaciones, la nueva Radio Televisión Española entrevistó ayer a Oriol Junqueras. Tanto Partido Popular como Ciudadanos han reaccionado con indignación ante lo que consideran un lavado de imagen de los políticos catalanes presos. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han escrito dos tweets subrayando que es vergonzoso que la televisión pública emita una entrevista a un preso implicado en el golpe al Estado que pretendió dar el independentismo. La entrevista se realizó mediante un cuestionario enviado a la prisión de Lledoners y coincide con la denuncia de un funcionario jefe de servicio de la cárcel que, como contábamos ayer, ha elevado un informe al director de Lledoners protestando por los privilegios de los 5 presos nacionalistas, que reciben atención médica de fuera de la prisión, acogen hasta 21 visitas diarias en lugares tan inadecuados como el módulo de psiquiatría, hacen fiestas nocturnas en el patio y permanecen casi todo el día fuera de las celdas. Pablo Casado ha explicado que pedirá la comparecencia parlamentaria del ministro Marlaska por este motivo. Fuentes del mismo Ministerio del Interior han argumentado sin embargo que las competencias penitenciarias están transferidas desde 1983 y que el Gobierno no tiene nada que decir al respecto.

La verdad, resulta duro comprobar que el Ejecutivo se encoge de hombros ante la desigualdad manifiesta de trato en las prisiones catalanas. Por qué unos sí y otros no. ¿Por qué unos sanidad privada y los otros la mera enfermería de la prisión? ¿Por qué unas celdas abiertas y otras no? ¿Por qué para unos fiestas con pasteles y para otros no?

Las competencias, es verdad, están transferidas .Pero se entiende que en el caso de que las comunidades autónomas se ocupen de hacer cumplir la ley. ¿Es que no hay estado en España? Si las cárceles catalanas consideran presos de primera y de segunda, habrá que plantearse su legalidad y retirar la competencia. Digo yo, vamos, ¡digo yo!"