El hombre que conoce todas las flores de los cuadros del Prado

Cuando nos vamos en verano de vacaciones, hay que dejar muchas cosas al cuidado de otros. Las mascotas, el cuidado de la casa o el de las plantas. Aunque hay plantas y flores que están resguardadas de todo mal. Son aquellas que están en dos dimensiones. La vegetación que aparece en cualquier cuadro. Esas plantas normalmente son decorativas y no te fijas en ellas. Pero hay una persona que une sus dos pasiones: la botánica y el arte. Eduardo Barba es jardinero y colaborador con el Museo del Prado. Conoce todas las plantas que hay en los cuadros del Museo madrileño y este sábado en 'Fin de semana' de COPE hemos charlado con él.

A Barba lo conocen como "el jardinero del Prado", aunque como él mismo dice es jardinero "allá donde vaya". Empezó a colaborar con el museo en el taller de restauración para identificar una planta. Y desde entonces conoce todas las que aparecen en los cuadros. "Me he convertido en una herramienta más para ellos para llegar a una buena restauración", ha contado.

Como buen jardinero, tiene un buen archivo mental de vivencias botánicas. "Hay muchas plantas que me son muy habituales y sobre las que no, indago", ha dicho. Para Barba, es evidente que los artistas plasman aquello con lo que más conectan ese paisaje. Su obra favorita es "El descanso de la huída a Egipto" de Patinir. "Es un pintor lleno de una botánica rica y muy viva", dice sobre él. También tiene muy buenas palabras sobre la obra de El Bosco. "Era un gran artista y naturalista porque se fijaba en cosas muy extrañas y pequeñas. He tenido que aprender su grafía botánica porque hay muchas plantas que no existen. Hace mezclas de plantas muy curiosas", ha contado.

Conocerse toda la vegetación de las obras del Prado no es baladí. En el museo del Prado hay más de 200 especies que sólo aparecen una vez. Aunque su flor favorita es el tulipán de color azul de Van der Hamen. Algo también ficticio puesto que no existen los tulipanes azules. Por el contrario, la hiedra es la más representada. "Aparece en unas 150 obras del Museo del Prado", ha contado.

¿Y de dónde nace su amor las plantas? "Siento mucha pasión por ellas desde muy pequeño. Mi madre si se encontraba un trocito de planta que caía de un balcón lo llevaba a casa y la ponía en una maceta. Y eso para mí era muy mágico: ver cómo una semilla brotaba y salían esas hojas tan especiales. Eso es lo que me hizo fijarme más en la botánica y era una manera de conectar con la curiosidad del entorno, que para un niño eso es vital", ha relatado.