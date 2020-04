“Hay orden de que los ancianos con deterioro cognitivo y coronavirus no vayan a los hospitales”

Uno de los aspectos más controvertidos de la crisis sanitaria ha sido el de las residencias de ancianos, con muchas críticas desde ciertos sectores políticos y algunos medios de comunicación. Sobre esto ha hablado Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, en Fin de Semana con Cristina: "Las residencias han vivido y viven aún hoy situaciones muy duras”. En todo caso ha querido manifestar “nuestro más sincero agradecimiento a Bomberos, Protección Civil y UME por echarnos una mano de verdad, por asesorarnos sobre cómo teníamos que aislar a las personas en función de las patologías que iban desarrollando, a desinfectarnos los centros y darnos apoyo moral”.

Fernández-Cid ha explicado que “es un sector muy especial”: “La relación que tenemos con nuestros mayores no es la del hospital, allí entra una persona y en unos días se va. Aquí es de muchos años con ellos. Se tejen vinculaciones afectivas tremendas. Imaginemos el personal diezmado por la cuarentena de muchos compañeros dándolo todo, lo mejor de sí, sufriendo además el dolor de muchas personas a las que quieres de verdad que se están yendo, y luego llegas a casa, pones las noticias y resulta que te acusan de hacer mal tu trabajo, de prácticas que son tremendas. Un sector que damos servicio a 385.000 personas entre residencias públicas y privadas. ¿Que algunos hagan su trabajo mal implica que todos tenemos la sospecha encima? Es tremendamente injusto".

El presidente de la federación reconocido no saber el dato de cuántas residencias han sido intervenidas por lo público: “No sabemos muy bien porque la información se da con cuentagotas. Dentro de esas residencias hay públicas y privadas. Las primeras ocho que salieron en la Comunidad de Madrid supuestamente intervenidas, una era pública y descomunal en Las Rozas, de más de 400 plazas, pero esos datos no se dan, entonces se vierte una imagen tremendamente negativa en el sector de que las empresas privadas qué malas somos que maltratamos a los mayores y no cuidamos nuestros centros, cuando la realidad es que hemos sido tremendamente olvidados".

Ignacio ha asegurado que “lo que más hemos echado en falta son los materiales de protección, los EPIS. Y segundo, los test. Sin ellos, los residentes y personal están desvalidos y es fácil que personas asintomáticas lleven el virus y contagien a otros. Lo llevamos pidiendo infinidad de tiempo pero sin caso". El otro gran problema que siguen sufriendo, ha denunciado es que “siguen en marcha ciertos criterios restrictivos de derivaciones a hospitales”: “Si tenemos a una persona con determinados síntomas, lo lógico es que se les derive a un hospital. Pues siguen en vigor determinados criterios restrictivos. Es un escándalo total. Por ejemplo: residentes con deterioro cognitivo no pueden ir al hospital, residentes con problemas cancerígenos u otras enfermedades importantes, tampoco pueden. Personas por debajo de un 70 % de capacidades básicas de la vida diaria, tampoco pueden ir. Sigue vigente hoy cuando ya no hay colapso en los hospitales. Son normas escritas, no verbales, y perfectamente demostrables”.

“Y nos sigue faltando medicación de retrovirales”, continúa Fernández-Cid: “Hoy por hoy, en determinadas áreas sanitarias, nos la siguen negando para mayores con síntomas”. “Y además no se definen muchas cosas y se cambia de criterio constantemente. Y luego algunos buscan un chivo expiatorio. ¿Quién está mandando? ¿Quién dirige? Al final pagamos las consecuencias toda la población y están buscando un chivo expiatorio, porque a alguien hay que echarle las culpas, al sector privado de las residencias, como si en las públicas no hubieran tenido exactamente nuestros mismos problemas”.

En todo caso, el presidente de la federación ha querido mandar un sentido mensaje de agradecimiento: "Gracias a miles de personas y empresas que nos han dado medios para poder trabajar. Y a las miles de familias que nos mandan mensajes de agradecimiento continuo porque sí saben nuestra labor".

Por su parte, Alfonso Segura, oficial del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, ha descrito la situación actual: “La situación ha cambiado mucho y para bien. Al principio estuvimos colapsados, había déficit enorme de personal que no podía atender a sus ancianitos. Nunca se me olvidarán las palabras que escuché en la primera residencia a la que fui, de su directora, ‘yo quiero a mis ancianitos, no quiero que me traigan otros’, y hacemos todo lo posible para que esto no vaya a más. Estamos a disposición para ayudarles en reconocimientos y prevención".

Segura ha detallado que en las residencias, “en general, sí se habían tomado medidas y se habían anticipado a la que se les venía encima. La prioridad es establecer un plan de choque en la residencia para contener el virus y que se quede en la situación en la que está, y eso se hace con pautas de comportamiento relativo a los propios residentes y a los trabajadores. Todo consiste en segregar, de la manera más cariñosa posible, identificar y aislar a los positivos o posibles positivos de los asintomáticos o de gente que ya se ya había dado negativo”.

"Los bomberos estamos para esto. Y gracias a los medios por la labor que han hecho y la que queda, y a la sociedad por cómo se ha portado. Estamos para esto", ha finalizado Alfonso Segura.