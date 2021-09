“Hay máquinas despidiendo a los trabajadores, es un riesgo real al que nos estamos enfrentando”

Amazon ha despedido a varios trabajadores por, según ellos, no cumplir con las entregas. Lo sorprendente es que el despido lo ha decidido… una máquina, una IA. Por eso en Fin de Semana con Cristina lo explica la experta en tecnología Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting: “Estos despidos por IA se hacen por parámetros con los que tratas de introducir objetividad en un proceso. Es cuestionable pero comparas la ejecución del trabajo de un empleado con una situación ideal. Si la comparativa no es buena, despedido. Si su tiempo de descanso en una hora es superior al que dice el algoritmo o no tienen un tiempo de concentración de trabajo al que dice el algoritmo, dice que la productividad es inferior a la ideal y fuera. En el caso de Amazon, claro".

Stella aclara que “no es que el algoritmo te esté mirando, es que se miden una serie de puntos y, si la empresa estima que es inferior al ideal, se despide. Este programa genera advertencias y despidos, sin que nadie lo revise a nivel humano".

Por ello la CEO de Pentaquark Consulting asegura que cree “mucho en la tecnología y ocupa un papel que no se puede quitar pero no en todos los procesos hay que prescindir la mano del hombre, alguien debe revisar las máquinas. No todo lo puedes medir por números. Siempre creo que, al final, en algunos procesos tiene que haber un sistema mixto: IA y un humano que emita un juicio basado en la experiencia de muchos años".

Por todo ello, finaliza, cree que “estamos rozando el error de que un sistema decida cosas por nosotros. Se cometen ciertos atropellos intentado meter objetividad pero no se puede abandonar al albur. Las máquinas son rápidas pero las personas dan sentido a las decisiones".