Hasta ocho anginas de pecho al día: Las secuelas que deja el COVID persistente

El síntoma más común es la fatiga, pero hay personas que tienen dificultad para respirar, falta de memoria, tos persistente, dolor de cabeza y muscular, fiebre, diarrea, pérdida del gusto y el olfato...y así hasta más de 200. Son los síntomas de las personas que padecen Covid persistente, es decir...las secuelas que les ha dejado la infección por coronavirus.

En España se calcula que hay más de 2.000.000 de personas afectadas por el Covid persistente. Vidas que han dado un giro de 180 grados, que no van a volver a ser las que eran. Vidas como la de Ana, enfermera, de 46 años. Joven, sana, deportista...hasta que el covid se cruzó en su camino. Este sábado en Fin de Semana, Ana compartía que se contrajo la COVID 19 en la primera ola de la pandemia, mientras combatía en primera línea. Debutó con febrícula, disnea, todos los síntomas vinculados a la infección aunque la PCR daba negativo. El cuadro clínico evolucionó hacia una neumonía típica del COVID, como se apreció en una placa de tórax.

Fue el inicio de un camino que Ana continúa transitando: A día de hoy, esta joven padece lo que se conoce como Covid persistente, al que acompañan síntomas como la fatiga, taquicardias, pérdidas de memorias y anginas de pecho recurrentes: "Me levanto con dolores tras apenas haber dormido (tengo insomnio tras el COVID) y me despiertan los dolores osteoarticulares. Eso sumado a la fatiga crónica. Estuve trabajando hasta agosto pero me empezaron a aumentar las anginas de pecho (hasta ocho al día). No puedo hacer ninguna actividad deportiva, solo caminar, parándome y con dolor".





EL ORIGEN DE ESAS ANGINAS DE PECHO

Una investigación pionera del Hospital Clínico San Carlos de Madrid han dado con la clave de esas anginas de pecho recurrentes. Han conseguido desvelar la relación entre las anginas de pecho y el Covid persistente. Al frente de ese equipo de investigación está el Jefe de Cardiología del Clínico San Carlos de Madrid, Javier Escaned que ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana.





