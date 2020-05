Hablan los manifestantes de Núñez de Balboa: “Queremos libertad, no comunismo”

Viernes 15 de mayo de 2020, 20.30h. La gente empieza a acumularse en la calle Núñez de Balboa de Madrid, pleno Barrio Salamanca. No son aún las 21h pero empiezan a sonar cacerolas de protesta, tanto desde balcones como en la calle. También llega la Policía Nacional para dar cumplimiento a su deber: que cunda el orden y la gente circule. Que protesten, sí , pero sin saltarse las normas. Y lo hacen con toda amabilidad y respeto pero con autoridad, que no son incompatibles.

Entonces llega un hombre con mascarilla y megáfono. No sabemos su nombre, pero no hace falta porque él no se considera importante, quiere que escuchemos su manifiesto: “Hoy es 15 de mayo, san Isidro Labrador, pero no hay nada que celebrar”. A continuación recuerda a los fallecidos por coronavirus y critica, muy duramente, la gestión del Gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza.

Tras el manifiesto llega el momento culmen: la cacerolada de todos los que quieren pasarse por ahí para expresar su descontento. La clave: estarse moviendo para que la Policía no te diga nada. Circular, aunque sea sin dirección, pero no estar quieto.

Vídeo

Los pitos y cacerolas son cada vez más y más fuertes. Y los gritos surgen: “Libertad, libertad”, “fuera este gobierno social comunista”, “no al comunismo” son los eslóganes más repetidos. Aún se recuerda cómo el vicepresidente tercero del Gobierno se saltó varias veces el confinamiento sin dar motivos justificados. También se recuerda cómo el presidente se niega, una y otra vez, a saltarse la ley y no dar a conocer quiénes son los supuestos expertos que deciden sobre los movimientos de todos los españoles.

Y el tiempo pasa mientras la Policía manda a la gente que no se pare y respete la distancia de seguridad. La prensa (entre ellos, nosotros) para a algunos para hacerles entrevistas. Y así transcurre una protesta sin incidentes porque los que se manifiestan saben lo que NO deben hacer y los que la vigilan saben de sobre como SÍ deben actuar. Hay respeto mutuo y autoridad, que no miedo.

Vídeo

También hablamos con el dr. Ramiro Mallagray, cirujano oral y maxilofacial, vecino de este barrio, quien nos relata que “esto es para pedir la dimisión del Gobierno por el modelo de país al que nos quieren llevar y nos están llevando. Me niego a vivir en ese modelo de país y fui a pedir su dimisión. Yo protesto por la falta de libertad, pero los otros motivos se agrupan en que intentan llevarnos a un modelo de país que no quiero”. Mallagray explica que le molesta “la falta de libertad, unos impuestos abusivos, una legislación en la que se menoscaban las libertades individuales y se privatizan cosas, desprecio absoluto por la actividad privada y todo lo que es un país social-comunista”.

Como cirujano, además, reconoce tener problemas para abastecerse de material sanitario en su consulta: “Esto resulta incomprensible en un país como España. He intentado comprar unos cubrezapatos desechable y el plazo de entrega es de junio a julio. Y no solo esos, más productos que no llegarían. Solo están disponibles para instituciones públicas, esto es inadmisible e incomprensible”.