Guerra contra los teléfonos móviles en el aula: "Sin él, se sentían libres. Se quitaban una losa"

Probablemente uno de los temas que más preocupe a los padres de hoy es la relación que los más pequeños y adolescentes tienen con las redes sociales y con el uso general de los teléfonos móviles. Su mala utilización puede llevar a casos de acoso, de cyberbulling o de cosas incluso peores... Esta situación es uno de los grandes quebraderos de cabeza a nivel global. En Reino Unido las autoridades han anunciado la prohibición del uso de smartphones en colegios e institutos dentro del horario escolar.

Explicaba Laura Rubio medidas que se han tomado en algunos lugares del mundo. Por ejemplo. En el pueblo irlandés de Greystones, han prohibido en todo el municipio los móviles a menores de 12 años. Pero esto no es solo en este caso cuando los niños están en el cole. Tampoco los pueden utilizar en casa. Otro ejemplo lo hemos encontrado en una aldea de la India llamada Vadgaon. A las siete de la tarde suena una sirena que indica a los ciudadanos, tanto jóvenes como adultos, que es momento de desconectar para conectar entre ellos. Se apagan las teles y los móviles y se conversa durante una hora y media.

Aquí en España hay otros casos en los que le están declarando la guerra a los smartphones y su incidencia en los más pequeños. Un grupo de padres de Tolosa, que se han denominado Altxa Burua, Cabeza Alta en euskera, se han puesto el objetivo de que sus hijos accedan lo más tarde posible a esos smartphones. Pero otras veces saben que ese teléfono es útil para cosas como mantenerles localizados si salen de casa solos. Así que se han puesto de acuerdo padres y comercios de la localidad para establecer puntos seguros.

Iniciativas escolares como el 'No Phone Challenge' que propuso a sus alumnos un profesor de Guipúzcoa, Telmo Lazcano. El reto consistía en que sus chavales no utilizaran el móvil durante una semana: "Los primeros días tenían sintomatología de abstinencia: dificultades para dormir, ataques de ansiedad, pensamientos intrusivos, comer más de lo normal y estar enfadados... pero pasados los primeros tres días, hubo un cambio de dinámica y lo describían como que se habían quitado una losa de encima. Se sentían libres. Conectaban más con su entorno". La mejora en el carácter y en la fluidez de ideas es una de las cosas que podrían experimentar los jóvenes si se desintoxicasen un poco de estos dispositivos.

De momento en España la prohibición de uso de estos dispositivos en las aulas no es algo que se haya consensuado a nivel nacional. Aunque sí hay algunas comunidades que ya han decidido restringir o limitar el uso de teléfonos móviles. Son Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Y aunque los colegios no dejan que se utilicen estos móviles, los alumnos se las apañan como pueden para sacarlos cuando se descuidan los profesores. Luis es docente en un colegio de Madrid: "No dejamos móviles en los colegios. Ahora, ¿qué se llevan y sacan? Por supuesto. Para el profesor es un incordio porque tienes que lidiar diariamente con ello porque, a pesar de que están prohibidos, los llevan en las mochilas. En los cursos superiores, la ESO y Bachillerato, siempre quitas alguno. Tenemos establecido que si los quitas tienen que venir los papás a recogerlos. Pero hay padres que te autorizan que lleven móviles los niños".

